Zwitserland stemt over beperking vrij verkeer met EU

De Zwitsers beslissen zondag in een referendum over een beperking van het vrije verkeer met de Europese Unie, op vraag van de rechts populistische Zwitserse Volkspartij (SVP). Om het voorstel aanvaard te krijgen, is een meerderheid van de kiezers nodig en moet ook een meerderheid van de 26 Zwitserse kantons voorstander zijn.

De SVP wil de bilaterale overeenkomst met de EU over het vrije verkeer van personen beëindigen. Volgens de partij lijdt Zwitserland ‘onder ongecontroleerde en buitensporige immigratie’ en zouden banen daardoor bedreigd worden. Er zouden jaarlijks zo’n 75.000 werknemers uit de EU naar Zwitserland trekken.

De meeste Zwitsers stemmen per post in de twee tot drie weken voorafgaand aan het referendum, maar zondag kan ook nog gestemd worden in een stembureau tot 12 uur. Uit opiniepeilingen zou echter blijken dat 65 procent van de Zwitsers tegenstander is van het initiatief.

De Zwitsers stemmen daarnaast ook over de invoering van twee weken vaderschapsverlof, de aanschaf van gevechtsvliegtuigen en het versoepelen van de beperkingen op het schieten van wolven.