Trump draagt Amy Coney Barrett officieel voor als kandidaat-rechter Hooggerechtshof

Zoals verwacht draagt president Trump de conservatie Amy Coney Barrett voor als kandidaat-rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Amy Coney Barrett is 48 jaar en stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump ervoor Brett Kavanaugh naar voren te schuiven.

Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd. Ze was sinds 2017 rechter bij het hof van beroep. Ze is een aantrekkelijke kandidaat voor de Republikeinen omdat ze een felle tegenstander is van abortus, en vanwege eerdere uitspraken over het recht op wapenbezit en immigratie.

Trump noemde Barrett ‘een vrouw die ongelooflijk veel bereikt heeft, met zeer grote intelligentie, uitstekende referenties en een onbuigzame loyauteit tegenover de Grondwet’. Ze zal de vijfde vrouw worden die ooit in het Hooggerechtshof zetelde.

Senaat stemt

Nu Coney Barrett officieel genomineerd is door de president, moet haar aanstelling nog goedgekeurd worden in de Senaat. Maar het is zo goed als zeker dat ze de overleden Ruth Bader Ginsburg zal opvolgen. De Democraten kunnen de stemming niet tegenhouden.

Afgelopen week heeft prominent Trump-criticus Mitt Romney bevestigd dat hij achter het partijstandpunt staat om zo snel mogelijk de vacature bij het Hooggerechtshof in te vullen. Zo blijven slechts twee Republikeinse ‘dissidenten’ over die zo’n procedure in zeven haasten zo kort voor de verkiezingen onfatsoenlijk vinden. Dat garandeert de Republikeinen dat ze minstens 50 of 51 zetels op 100 overhouden. Als het snel gaat, kan de benoeming dus rond zijn voor de presidentsverkiezingen op 3 november.

Conservatieve nalatenschap Trump

President Trump heeft van de benoeming een verkiezingsthema gemaakt. Door een conservatieve vrouw te nomineren, kan hij de conservatieve vrouwelijke kiezers uit Amerika’s voorsteden teruglokken, nadat die uit ongenoegen met Trump de Republikeinen de voorbije jaren de rug hebben toegekeerd.

Voor Trump lonkt nu ook een formidabele conservatieve nalatenschap. Na Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh krijgt Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn nog een derde conservatieve opperrechter in het Hooggerechtshof, wat de conservatieven een solide voordeel oplevert van zes tegen drie rechters. Al vijftig jaar dromen de Republikeinen van zo’n comfortabele meerderheid, die mogelijk een generatie overleeft want Gorsuch en Kavanaugh zijn vijftigers en Barrett is maar 48 jaar oud.