Premier Wilmes prijst multilateralisme tijdens virtuele vergadering VN

Sophie Wilmès heeft tijdens de virtuele algemene vergadering van de VN het multilateralisme geprezen. ‘We hebben geen andere keuze dan onze krachten te bundelen.’

Op 21 september vierden de VN hun 75ste verjaardag. De algemene vergadering van 21 tot 2 oktober vindt door de coronacrisis vrijwel uitsluitend virtueel plaats doordat de fysieke aanwezigheid van delegaties in New York niet mogelijk is.

De Belgische premier Wilmès zei in haar videoboodschap dat ‘we geen andere keuze hebben dan onze krachten te bundelen’. ‘Geen van de veel voorkomende uitdagingen kunnen we afzonderlijk aanpakken. Geen van de complexe problemen kennen eenvoudige oplossingen’, aldus Wilmès.

‘Multilateralisme werkt eigenlijk niet, het werkt alleen omdat er een gemeenschappelijke wil is om het te laten werken. Als de relevantie ervan in twijfel wordt getrokken, onthult multilateralisme zijn onmisbare aard’, benadrukte de Belgische premier.