Vranckx bezorgt Mechelen broodnodige zege tegen STVV

Twee doelpunten, een clean sheet en Aster Vranckx als matchwinnaar. Kortom, een perfecte avond voor KV Mechelen tegen Sint-Truiden, dat weinig in de pap te brokken had Achter de Kazerne. Malinwa rukt op naar de middenmoot. STVV blijft maar net boven de degradatieplaatsen bengelen.

Coach Wouter Vrancken behield het vertrouwen in zijn basisploeg, al beseften sommige Mechelaars dat het hun match van de laatste kans was. Bij de bezoekers vonden wel drie wissels plaats: Asamoah, Janssens en Matsubara moesten hun plek afstaan aan Cacace, Konaté en Sankhon.

Beide teams verkeerden in puntennood en gingen daarom vol de strijd aan. We kregen een open eerste helft te zien, met veel bitse duels, maar ook goed voetbal. Mrabti duwde al na drie minuten een voorzet van Kabore in één tijd richting doel, recht in de handen van doelman Steppe. Ook de Kanaries doken vroeg voor het vijandelijke doel op. Coucke loste een schijnbaar ongevaarlijke flankvoorzet, Durkin mikte de rebound in het zijnet.

Van Damme geschorst

Na het flitsende begin zakte het tempo, al bleef de thuisploeg bij momenten wel voor dreiging zorgen. Van Damme schoot vanuit de tweede lijn over, waar hij het leer beter aan Kabore had gelaten. Diezelfde Van Damme slikte wat later zijn vijfde gele kaart van het seizoen, en is er volgende vrijdag op de Bosuil tegen Antwerp niet bij.

Malinwa, dat STVV goed vastzette, kon voor de pauze nog twee keer dreigen. Steppe miskeek zich compleet op een afzwaaier van Kabore, die op de lat belandde. Na een Zweedse één-twee tussen Mrabti en Engvall was de Truiense goalie wel bij de pinken om de plaatsbal van die laatste te pareren.

Vernuftige Vranckx

De Kakkers gingen op hun elan door, met een verschroeiende start na rust. Drie keer gevaar in evenveel minuten. Vooral De Camargo had er altijd 1-0 van moeten maken.

Gelukkig stond het vizier van Vranckx wel op scherp. ‘Genoeg gelachen met mijn misser van twee weken geleden’, dacht de youngster. Op een knappe voorzet in één tijd van Mrabti bevrijdde Vranckx zijn ploeg. Ook de cross van Vanlerberghe die het doelpunt inluidde, mocht er wezen. KV was nu helemaal los. Vier minuten laten hing ook de 2-0 tegen de touwen. Opnieuw getekend Vranckx, alweer met een ijzige koelbloedigheid.

De zwarthemden moesten nu alles op alles zetten, maar hadden pas in het slot een antwoord klaar. Coucke stond pal op een kopbal van Suzuki, en pakte zo zijn tweede clean sheet van het seizoen. KV Mechelen nestelt zich met een tweede driepunter en 7 op 21 in de buik van het klassement. STVV blijft op vijf stuks steken.