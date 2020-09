Brussels Gewest verstrengt coronamaatregelen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de coronamaatregelen aangescherpt om het stijgende aantal besmettingen onder controle te krijgen. Dat is beslist na crisisoverleg.

De cafés in het Brussels Gewest zullen vanaf maandag al om 23 uur moeten sluiten, in plaats van om 1 uur ’s nachts. En tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends geldt er ook een samenscholingsverbod: er mogen dan niet meer dan tien personen bijeen staan. De maatregelen zullen drie weken gelden, maar op 6 oktober zouden ze al een eerste keer geëvalueerd worden.

Na de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag besliste het Brussels Gewest al om vanaf 1 oktober de algemene mondmaskerplicht af te schaffen. Die beslissing wordt voorlopig niet teruggedraaid. Het zijn nu de negentien gemeentes die zelf mogen beslissen in welke drukke straten ze mondmaskers verplichten. Ook in de buurt van scholen worden mondmaskers verplicht. Om welke straten het gaat, zal later nog vastgelegd worden.

Wel moet iedereen altijd een mondmasker bij hebben op het grondgebied van het Gewest. Wie er geen op zak heeft, riskeert een boete van 150 euro.

Crisisoverleg

De beslissingen kwamen er na een crisisoverleg van bijna drie uur georganiseerd door de Hoge Ambtenaar Viviane Scholliers. Zij riep de negentien burgemeesters samen en ook Inge Neven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en vertegenwoordigers van de zes Brusselse politiezones.

Volgens Le Soir lag aanvankelijk 22 uur als sluitingsuur voor de cafés op tafel, maar de burgemeesters zouden dat naar 23 uur hebben geschoven om de horeca toch iets meer te steunen.

Slechte cijfers

Het aantal coronabesmettingen in Brussel blijft snel stijgen. In de week van 16 tot en met 22 september kwamen er 2.353 nieuwe gevallen bij, 714 meer dan in de zeven dagen daarvoor. Dat is een stijging met 44 procent.

De positiviteitsratio ligt er ook het hoogst: 9,5 procent. Dat wil zeggen dat er op 100 covidtests 9,5 positief zijn. Dat cijfer ligt veel hoger dan in de andere provincies.