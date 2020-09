OOK DAT NOG. Fiets eens een Duvel-glas bijeen op Strava

Overdag is Bavo Deneckere IT’er, maar na zijn uren zit hij het liefst van al op de fiets. Na een stevige rit kan een ‘recup-biertje’ smaken. Voor Bavo is dat vaak een Duvel. Als ode aan één van zijn favoriete bieren maakte hij een bijzondere route in de vorm van een glas Duvel.

Bijna twaalf uur was Bavo onderweg om zijn 277 kilometer lange ‘Duvel’-route te rijden. Hij had het parcours minutieus gepland, logo én schuimkraag incluis. ‘Ik kreeg het idee nadat een man uit Kortrijk een Omer-glas ‘gefietst’ had’, zegt fervent fietser Bavo. ‘Ik wou het wat grootser doen. Gezien ik graag Duvel drink en het glas iconisch is van vorm was de keuze snel gemaakt.’

Het idee was er snel, maar de uitvoering was geen sinecure, zo blijkt. ‘Als je zo’n route wil opstellen, kies je best een gebied met een zo dicht mogelijk stratenpatroon, op die manier kan je zo veel mogelijk details in je ‘tekening’ krijgen. Je zou zo’n gedetailleerde route niet in pakweg de Ardennen kunnen maken omdat er daar nu eenmaal minder wegen zijn.’

Foto: Strava

Regelrecht monnikenwerk dus. Stap voor stap stippelde Bavo een parcours uit in Strava routebuilder met een foto van een Duvel-glas ter referentie. ‘De “verkenning” heb ik met Google Streetview gedaan. De staat van boswegen en klein baantjes tussen velden blijven meestal wel een gok want daar heb je meestal geen Google-beelden van. Die vermijd je best, maar soms kan je niet anders.’

In totaal bestond de route grotendeels uit goede asfaltwegen of fietspaden. ‘Om en bij 15 procent bestond uit gravel. Dat is niet zonder risico, maar ik heb een heel goede “endurance” racefiets waarop je zelfs Parijs-Roubaix kan winnen. In de meest zuidelijke stukken kwam ik echter ook een viertal kilometer aan bosweggetjes tegen die meer voor gravel - of mountainbikes geschikt zijn.’

Cadeautje van de brouwerij

Het resultaat is een route die écht wel lijkt op een Duvel-glas. In geen tijd ging de kaart van Bavo viraal op Strava. Voor wie geen fietsfanaat is: Strava is een sociaal netwerk waar je routes en prestaties op kan delen met andere sporters.

De route werd zo druk becommentarieerd en gedeeld dat het ook de aandacht trok van de brouwerij zelf. ‘Ik had al grappend tegen enkele vrienden gezegd dat ik het wel leuk zou vinden als Duvel mijn rit zou oppikken en me een Duvel petje of zo zou bezorgen.’ Bavo kreeg een bak Duvel, een outfit en nog wat andere goodies. ‘Een echte held’, klinkt het bij de brouwerij.