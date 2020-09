Storm Odette raast sinds vrijdag over het land en bezorgt de brandweer handenvol werk. Vooral de kustregio is flink getroffen. Er kwamen al meer dan duizend oproepen binnen en in sommige brandweerzones lopen de wachttijden zelfs op tot twee uur. Een overzicht.

Odette liet rukwinden optekenen van boven 110 kilometer per uur, met alle gevolgen van dien. ‘De meeste interventies gaan over omgewaaide bomen, afgewaaide takken, weg gewaaide dakbedekking of dakbedekking ...