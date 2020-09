Schalke 04 - Werder Bremen achter gesloten deuren

De competitiewedstrijd tussen het Schalke 04 van Benito Raman en Werder Bremen van zaterdag in de Duitse Bundesliga moet achter gesloten deuren gespeeld worden omdat het aantal coronabesmettingen in Gelsenkirchen, thuisbasis van Schalke, de voorbije dagen sterk gestegen is, zo maakte de club zaterdag bekend. De overheid besliste daarop om geen toeschouwers toe te laten voor het duel.

Volgens zaterdag gepubliceerde data van het Robert Koch Instituut (RKI) is het aantal besmettingen in Gelsenkirchen opgelopen tot 39,5 per 100.000 inwoners, waardoor de alarmdrempel van 35 gevallen per 100.000 inwoners overschreden is. Schalke had gehoopt 11.000 fans te mogen toelaten. De supporters zullen hun geld terugkrijgen, liet de financieel geplaagde club weten.

De Bundesliga is nog maar aan de tweede speeldag toe, maar het is wel al de derde keer dat een wedstrijd achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Op de eerste speeldag ging het om de duels Bayern München-Schalke 04 en FC Keulen-Hoffenheim.

