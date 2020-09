Duizend biggen en honderd zeugen sterven bij zware brand in Damme

In de Brieversweg in Moerkerke, een deelgemeente van Damme, woedde vrijdagnacht een zware brand in een varkensstal. Duizend biggen en honderd zeugen stierven. De boeren konden wel nog 1.500 andere biggen redden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Het vuur werd rond 2.30 uur opgemerkt. De brandweer werd opgetrommeld en snelde massaal ter plaatse. Vijf posten - die van Brugge, Oostkamp, Maldegem, Aalter en Knokke - zakten allemaal naar de varkensstal af. De vlammen sloegen op dat moment al uit het dak van de varkensstal. Storm Odette, die op dat moment behoorlijk hard tekeer ging, maakte de bluswerken er niet bepaald makkelijker op. Door de rukwinden wakkerden de vlammen feller aan.

Foto: tlg

De brandweer had dan ook meer dan een uur nodig om de situatie onder controle te krijgen. De schade aan de stal is zeer groot. De brand kostte het leven aan duizend biggetjes en honderd zeugen. In de stal zaten op het moment van de brand echter 2.500 biggen. De boeren slaagden erin om 1.500 van hen naar een andere stal te evacueren.

De brandweer bleef ter plaatse nog een hele tijd nablussen. Ook vanmorgen moesten ze nog even komen blussen nadat het vuur opnieuw opflakkerde. De precieze oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.