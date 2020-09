Tampa Bay staat op één zege van eindwinst in Stanley Cup

Tampa Bay heeft vrijdag het vierde duel in de finale van de Stanley Cup in de NHL met 5-4 gewonnen van Dallas.

In de onderlinge stand komt Tampa Bay Lightning daarmee op 3-1 en zo hebben ze nog slechts één zege nodig om de Stanley Cup, de trofee voor de NHL-kampioen, te winnen. In het vierde duel tegen Dallas Stars, de kampioen uit de Western Conference, was het Kevin Shattenkirk die met een doelpunt in de toegevoegde tijd zijn team de zege bezorgde. Het vijfde en mogelijk beslissende duel wordt zaterdag reeds gespeeld.

Beide teams wonnen de Stanley Cup al een keer, de Californiërs in 2004 en de Texanen in 1999. Allebei verloren ze de finale ook al een keer, Tampa Bay in 2015 en Dallas in 2000.