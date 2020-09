Wilmes slaat terug: ‘Experts vertroebelen boodschap met hun kritiek’

Premier Sophie Wilmès begrijpt niet dat verschillende leden van adviesorgaan Celeval kritiek hebben op de maatregelen die woensdag door de overheid werden aangekondigd. Ook de andere experts zouden hun tijd in de media beter gebruiken om de basisregels verder te verspreiden, vindt Wilmès.

Meteen na de Veiligheidsraad van woensdag kreeg premier Wilmès veel kritiek over de versoepelingen die de regering aankondigde. ‘Dit is niet doorgerekend’, waarschuwden wetenschappers toen. Vrijdag gingen vooraanstaande experts zoals Marc Van Ranst en Erika Vlieghe nog een stap verder en kondigden ze een zwijgstaking aan.

Verschillende wetenschappers denken eraan om zich terug te trekken uit Celeval, het orgaan dat de overheid adviseert over de coronamaatregelen. ‘Als ik in die overlegcomités zit en het nieuwste rapport voorstel, vraag ik me af wat ik er eigenlijk zit te doen’, is Vlieghe vandaag hard in De Standaard.

‘Sommige virologen zijn betrokken bij het besluitvormingsproces. Als ze nadien zeggen dat we verkeerde beslissingen nemen, begrijp ik dat niet’, verklaarde premier Wilmès vandaag in een interview met De Tijd. We hebben de maatregelen genomen die werden aangekondigd door Celeval, dus daar zou ik het moeilijk hebben als er kritiek is’, vulde Wilmès aan in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Ook de wetenschappers die niet in de adviesorganen zitten, waarschuwde Wilmès in De Tijd: ‘We zijn een democratie en iedereen mag zijn mening geven. Maar met de voortdurende kritiek die sommige experts geven, vertroebel je de boodschap.’

‘Kritiek kan, maar ik vraag ook om hun tijd in de media te gebruiken om de basisregels te herhalen’, verwees Wilmès op Radio 1 naar de hygiëne en het afstand houden. ‘We denken soms dat iedereen die regels kent, maar dat is niet het geval.’ ‘Bepaalde groepen in de samenleving zijn niet mee. We moeten hen beter bereiken’, klonk het nog in De Tijd.

‘Ik ben bijzonder dankbaar voor alle steun die we vanuit de acade­mische wereld krijgen’, wilde Wilmès de schuld niet afschuiven op de virologen. ‘De meerderheid van de opiniemakers en de politici handelt in het algemeen belang. Ik hoop dat we nu allemaal in dezelfde richting gaan kijken en we dezelfde boodschappen kunnen ­geven.’