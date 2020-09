Verschillende gewonden na doortocht storm Odette, brandweer overstelpt

De eerste najaarsstorm Odette heeft vooral schade aangericht in West-Vlaanderen. Aan de kust zijn er op verschillende plaatsen cabines kapotgewaaid op strand, een ponton sloeg zelfs los. In Middelkerke raakte een man zwaargewond, in Alveringem werden drie brandweermannen geraakt door een omvallende boom.

De brandweerzones in West-Vlaanderen kregen vrijdagavond en zaterdagochtend erg veel meldingen binnen van stormschade. In het noorden kwamen er tot zaterdagochtend bij de brandweerzone al meer dan 800 oproepen binnen, in het zuiden al bijna 300. Het nummer 1722 voor niet-dringende hulp was zelfs even overbelast in de provincie.

De dakbedekking van verschillende appartementsgebouwen kwam volledig los en verschillende grote bomen waaiden om. In Blankenberge is een ponton losgeslagen waar verschillende boten aan vastlagen.

Aan de kust werden rukwinden tot 115 kilometer per uur gemeten, verklaarde weerman Frank Deboosere op Radio 1. Zowel aan de kust als in het binnenland viel ook veel neerslag, van 15 tot lokaal 45 liter per vierkante meter. ‘Zoveel valt er normaal op een drietal weken tijd.’ Ook zaterdagnacht wordt nog veel regen verwacht, tot 25 liter per vierkante meter.

Schade

Zowel op het strand van Blankenberge, Knokke-Heist en Zeebrugge werden meerdere strandcabines stukgeblazen of beschadigd. De politie sloot in Blankenberge ook even een straat af omdat een gevel van een werf dreigde in te storten. ‘We hebben de muur gecontroleerd laten vallen, zonder verdere problemen’, verklaarde politiecommissaris Philippe Denoyette.

Gewonden

Foto: JVE

In Middelkerke raakte een arbeider zwaargewond toen hij enkele blokken van een omgewaaide muur op zich kreeg. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, bevestigt de brandweer. Ook enkele wandelaars raakten gewond aan de kust. Zo was in Nieuwpoort de tussenkomst van een ambulance nodig voor twee wandelaars die meegetrokken werden door de wind. Ze hadden snijwonden en moesten hechtingen krijgen.

Tijdens een interventie voor stormschade in Alveringem zijn drie brandweermannen gewond geraakt. Ze waren een omgewaaide boom aan het verzagen toen er plots een stuk afkraakte. ‘Daarop heeft de bevelvoerder onmiddellijk de hulpdiensten gealarmeerd en de eerste zorgen toegediend’, zo staat in een persbericht van brandweer Westhoek. Twee van hen raakten lichtgewond, de derde werd voor verzorging naar AZ West in Veurne gebracht voor verzorging.