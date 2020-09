‘Trump gaat Amy Coney Barrett nomineren voor Hooggerechtshof’

Amerikaans president Donald Trump zal Amy Coney Barrett zaterdag voordragen om de overleden Ruth Bader Ginsburg te vervangen in het Hooggerechtshof. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Na de nominatie door president Trump moet de aanstelling van Amy Coney Barrett als opperrechter nog goedgekeurd worden in de Senaat. Aangezien de Republikeinen daar de meerderheid hebben, is dat een formaliteit. Trump wil dat de Senaat haar benoemt voor 3 november, als de verkiezingen plaatsvinden in de VS.

Barrett (48), die door Trump zelf in 2017 werd aangesteld in het Hof van Beroep in Chicago, kan zo de vijfde vrouw worden die ooit in het Hooggerechtshof zetelde. Belangrijker: de conservatieve opperrechters zouden met de derde door Trump benoemde rechter een stevige meerderheid van 6 tegen 3 krijgen.

Veel liberale actiegroepen hebben hun vrees al uitgesproken over de benoeming van een nieuwe conservatieve rechter en het effect daarvan op verworvenheden zoals het recht op abortus. De diepgelovige Barrett, moeder van zeven kinderen, liet in het verleden geen kans onbenut om haar afkeer daartegenover te verkondigen. Ze is dan ook de absolute tegenpool van Ruth Bader Ginsberg, vrijdag op op 87-jarige leeftijd overleden en haar hele leven voorvechtster van vrouwenrechten.