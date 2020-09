Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag stijgt met 40 procent in een week

Het gemiddelde aantal geregistreerde coronabesmettingen per dag is in de periode van 16 tot 22 september gestegen tot 1.541. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 40 procent tegenover de zeven dagen ervoor.

De incidentie per 100.000 inwoners steeg in de recentste periode van twee weken tot 161 (+149 procent). In de epidemiologie staat ‘incidentie’ voor het aantal nieuwe gevallen per tijdseenheid. Sciensano berekent dat cijfer op basis van het aantal besmettingen in een periode van twee weken.

Tussen 16 en 22 september werden dagelijks gemiddeld 65 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+23,4 procent). Er liggen nu 620 mensen in het ziekenhuis, van wie 109 in de intensieve zorgen. Sinds het begin van de coronacrisis werden al 19.991 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal gemiddelde overlijdens per dag blijft stabiel. Dat waren er tussen 16 en 22 september 3,3 (+0,6 procent). In totaal stierven al 9.969 mensen door het coronavirus.