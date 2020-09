Antwerp klopt Kortrijk ondanks zwakke eerste helft

Het zag er (opnieuw) heel slecht uit voor Antwerp – aan de rust 1-0 achter op Kortrijk. Maar de ingevallen Refaelov trok zijn ploeg na rust over de streep met een heerlijke vrijschop en zorgde ervoor dat Ivan Leko op beide oren kan slapen. Transfers blijven wel welkom.

Hij vloekte vooraf al, Ivan Leko. De Kroaat heeft maar twee flankspelers die perfect tot hun recht komen in zijn geliefkoosde 3-5-2: Buta en Juklerod. Maar na de Portugees viel deze week ook de Noor uit. Wisselen van systeem dan maar? Neen, dat deed hij niet. De Laet (rechts) en Benson (links) moesten het maar zien op te lossen.

De Laet wegtrekken uit het centrum: liever had Leko dat níét gedaan – het is zijn meest betrouwbare pion achterin. We vermoeden dat hij er na drie minuten ook al dik spijt van had. Seck viel niets te verwijten, maar Batubinsika en vooral Pius lieten zich in de rug pakken door Mboyo, die een lekkere voorzet van D’Haene binnen tikte. Het was een dekkingsfout vanjewelste, ook Butez begreep er niks van.

Nog geen grote naam

Door de vierde seizoensgoal van Mboyo moest Antwerp al voor de vierde match op rij achtervolgen. Begin er maar aan, op een drassig veld en tegen de wind in. Verzorgd voetballen van achteruit zat er niet in en alle uittrappen en lange ballen van Butez waaiden bij wijze van spreken terug tot in zijn eigen armen. Voorin was Nsimba de verrassende vervanger van Refaelov, die op de bank zat. Het is toch wel tekenend voor het gebrek aan creativiteit en snelheid voorin dat een 20-jarige kerel zonder contract op dit moment in de basis staat. De jongen heeft absoluut talent, en dat contract komt er nog aan. Maar Leko had ongetwijfeld gehoopt dat hij op speeldag 7 al een nieuwe ‘grote naam’ in steun van Mbokani kon opstellen.

De bezoekers, die voor rust alleen via een afstandsschot van Benson ‘gevaarlijk’ waren, slaagden er op geen enkel moment in om vijf goeie passes na elkaar te geven. Ze mochten blij zijn dat het na 45 minuten 1-0 stond, want aan de overkant hadden Ocansey en De Sart wel goeie kansen laten liggen. Maar oké, bij Kortrijk konden ze tevreden zijn. Op Dewaele na dan. De verdediger ontbrak uit voorzorg, omdat een gezinslid corona had opgelopen.

Own-goal bij debuut

Leko moest wel wisselen om de wedstrijd nog te doen kantelen. Hij ging met vier achterin spelen en haalde Pius naar de kant voor Refaelov. Het hielp, want Antwerp kwam – zonder goed te voetballen – meer in de match en veel vaker in de zestien. Het haalde net als tegen Eupen zijn powerplay boven en bijna maakte Batubinsika er zo 1-1 van. Maar die viel alsnog. Na een goeie balrecuperatie van Benson mocht Gerkens de bal voor doel gooien. En daar werkte de debuterende Sainsbury die domweg in eigen doel. Domweg, omdat anders Mbokani had gescoord en die (randje) buitenspel stond.

Erop en erover? Het had zomaar gekund, want Kortrijk maakte niks meer klaar. Maar het werd Antwerp wel moeilijker gemaakt door de blessures van De Laet en Benson, die beiden naar de kant moesten. Birger Verstraete en De Pauw waren hun vervangers. Uiteindelijk bleek het echter geen probleem. Ondanks drie (halve) kansen op rij voor Kortrijk, was het toch de Great Old dat aan het langste eind trok. Met heel veel dank aan Refaelov. De Israëliër deed zijn kunstje van begin maart in het Guldensporenstadion – in de laatste pre-coronamatch – nog eens over. Net als toen besliste hij de wedstrijd met een heerlijke vrijschop.

Mbokani maakte er op de counter zelfs nog 1-3 van en zo kan Leko toch nog op beide oren slapen. Al zal hij misschien wel dromen over transfers.