Ontsnappingspoging met gekaapte helikopter mislukt

De Brusselse gevangenissen zijn vrijdagavond opgeschrikt door een helikopter die onder meer boven de gevangenis van Vorst kwam hangen. Het zou gaan om een ontsnappingspoging met een gekaapte helikopter, maar de poging is mislukt.

Drie personen zouden in Deurne een helikopter met een vrouwelijke pilote hebben gekaapt. De De drie gewapende mannen sommeerden de pilote om naar de gevangenis van Vorst-Berkendaal te vliegen. Daar wilden ze landen, wellicht om gevangenen te bevrijden.

Het opzet lukte niet en de helikopter vloog door naar Tienen. Daar, op de grens met het naburige Helecine, vlakbij een carpoolparking moest de pilote haar toestel aan de grond zetten. De daders vluchtten weg, van hen is er geen enkel spoor.

De pilote heeft daarop haar helikopter teruggevlogen naar Melsbroek. Het labo onderzoek op dit moment het toestel op mogelijke sporen. Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak en bevestigt het nieuws.

Ook het gevangeniswezen bevestigt dat er een helikopter boven de gevangenis in Vorst is komen hangen. ‘‘We hebben de gedetineerden in alle gevangenissen nageteld en nergens ontbreken personen’, aldus Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen. ‘Alle verdere activiteiten binnen de gevangenissen zijn vandaag opgeschort.’