Francky Dury voor clash met Standard: “Ik denk wel dat mijn spelers begrepen hebben dat het anders moet”

Na de zware nederlaag 0-6 nederlaag tegen Club Brugge moet Zulte Waregem zondag op bezoek bij Standard. “Opnieuw geen makkelijke tegenstander”, beseft trainer Francky Dury, “Maar als we de juiste mentaliteit tonen, is er altijd iets mogelijk.”

Voor hij over de komende wedstrijd tegen Standard sprak, kwam Dury op de persbabbel nog even terug op de nederlaag tegen Club Brugge.

“We hebben deze week een grondige analyse gemaakt van de match en we hebben heel veel gesproken met elkaar”, opende de trainer van Essevee. “We zijn niet alleen tactisch en fysiek, maar ook mentaal ten onder gegaan. Zo’n nederlaag komt erg hard aan. Op dergelijk moment hangen alle kopjes naar beneden. Je kan na zo’n match alles en iedereen in vraag stellen, maar het mag niet bij vragen stellen blijven. Het is vooral een kwestie van oplossingen zoeken. Dat hebben we sinds maandag dan ook gedaan. We moeten realistisch blijven natuurlijk. We hebben niet de mogelijkheden om heel veel te wisselen, het is niet zo dat er hier morgen tien nieuwe spelers zullen staan. Het is dus de bedoeling dat we goed analyseren en oplossingen zoeken met de jongens die er zijn.”

“Ik denk wel dat mijn spelers begrepen hebben dat het anders moet, al zal ik pas zondag zien of het effectief zo is”, klonk Dury voorzichtig hoopvol. “Ik heb het gevoel dat iedereen eens goed in de spiegel gekeken heeft. Er werd niet met vingertjes naar elkaar gewezen. Dat vind ik zeker positief. Mijn spelers hebben individueel hun verantwoordelijkheid genomen. Dat is een belangrijke eerste stap.”

Foto: BELGA

Goede hoop

De voetbalfilosofie van Zulte Waregem en Francky Dury, met onder meer de hoog opkomende backs en het defensieve centrale vierkant, leverde dit seizoen nog niet veel succes op. Op de vraag of het dan niet tijd is om die aan te kant te zetten, houdt Dury een slag om de arm. “Ik ben trots op onze filosofie. Ze maakt deel uit van onze identiteit en we hebben er mooie resultaten mee behaald”, stelt Dury. “Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat je misschien eens een stukje realisme moet integreren in die filosofie. Het is geen schande om eens minder de bal te hebben, of om een overtreding meer te maken.”

Dury hoopt dat er zondag terug een herkenbaar Zulte Waregem zal staan. “Anders kunnen we geen resultaat halen. Het kan natuurlijk gebeuren dat je een goede match speelt, twee keer tegen de paal trapt en toch verliest. Dan zouden we pech hebben, maar dan zou ik wel zeker zijn dat we uit deze spiraal kunnen geraken. Het ergste dat ons kan overkomen is dat we opnieuw een wedstrijd spelen zoals tegen Club Brugge. Maar ik heb er alle hoop op dat we op de afspraak zullen zijn.”