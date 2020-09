Wout van Aert ‘kon niet beter’ op WK tijdrijden

Geen Belgische wereldtitel in het tijdrijden. Die eer ging vrijdag naar de Italiaan Filippo Ganna. Maar Wout van Aert snelde wel naar een knappe tweede plaats, terwijl Victor Campenaerts achtste werd. ‘Ik kon niet beter’, aldus de Kempenaar.

‘Nu overheerst nog een beetje teleurstelling’, zei Van Aert in het flashinterview, ‘maar ik kon niet sneller en het verschil is heel groot. Dus een tweede plaats is iets waar ik tevreden mee moet zijn. Ik was hard vertrokken, maar ik kon dat ritme niet vasthouden in het laatste stuk van het eerste deel, toen de wind op kop echt fel tegen blies. Ik wilde wel sneller, maar haalde dat tempo niet meer.’

‘In het tweede deel ging het weer perfect’, ging hij verder. ‘Als ik naar mijn waarden kijk, heb ik echt een toptijdrit gereden. Ik klop hier heel veel sterke renners, maar Ganna was gewoon een stuk sterker. Hij heeft hier 100% naartoe kunnen werken en dat heeft een meerwaarde. Dat zie je. Ja ik had hem wel verwacht, maar ik had niet gedacht dat het verschil zo groot zou zijn.’ Filippo Ganna had na 31,7 km aan de streep 26 seconden voorsprong op Van Aert.

Zondag wacht de WK-wegrit. ‘Ik rijd nu van hier nog met mijn fiets naar het hotel, om wat los te rijden en daarna probeer ik maximaal te herstellen. Ik ken het parcours nog niet, morgen zal ik het verkennen, samen met Oliver Naesen. Dan zal ik meer weten, maar ik kijk er wel naar uit.’

Startproblemen voor Campenaerts

‘Ik reed best een goeie tijdrit’, reageerde de werelduurrecordhouder na afloop. ‘Maar niet mijn beste. Er was veel wind in het begin en ik wist dat je hard moest starten. In de laatste drie kilometer tegen de wind moest ik gas terugnemen. Ik ben bij de beste tien van de wereld, maar zonder je allerbeste tijdrit kom je nooit op het podium. Een verklaring? Je moet voor een absolute toptijdrit altijd hopen op een goeie dag. Die had ik, maar ik had geen superdag. Ik ben dus niet super gelukkig, maar ook niet teleurgesteld. Ik heb niet echt iets laten liggen, denk ik.’

Campenaerts was wel niet te spreken over wat er zich afspeelde op het startpodium. Hij wilde vertrekken maar werd hierbij door een te ijverige UCI-commissaris bijna tegengehouden. ‘Ik denk dat diegene die mij vast had geen grote fan was’, zei Campenaerts over de afteller van dienst. ‘In een tijdrit start niemand op nul. Vraag dat maar eens aan Jos van Emden (Nederlands concurrent, red). Die start is een probleem. Iedereen start op één, sommigen zelfs op twee.’

Maar die verwaarloosbare marge werd Campenaerts in Imola niet gegund. ‘Ik zou wel eens de start van Filippo Ganna hier in Italië willen zien’, zuchtte de werelduurrecordhouder. ‘Ik start misschien een halve seconde te vroeg. Blijkbaar vond die man dat geen goed idee en besloot hij me gewoon vast te houden. Ik schoof door met mijn wiel. Het heeft wel niet meegespeeld in het resultaat. Het is jammer maar daar komt het in zo’n lange tijdrit niet op aan.’

Droom voor Ganna

‘Dit is een droom die uitkomt’, reageerde Ganna na zijn winnende tijdrit in eigen land. ‘Ik ben heel blij. Ik kreeg veel steun vanuit de volgwagen en wil de volledige nationale selectie en mijn ploeg INEOS Grenadiers bedanken. Of er sprake was van druk? Nee. Ik verbleef tot drie dagen geleden nog op hoogte met vrienden. We hebben daar weinig over het WK gesproken, zodat ik niet te veel stress in mijn lichaam zou voelen (lacht). Wat ik van de trui vind? Ik heb al vier regenboogtruien gewonnen op de baan, dit is mijn eerste op de weg. Ik ga het vieren met mijn familie.’

‘Kunstenaar’ Dumoulin

Tom Dumoulin werd pas tiende. ‘Ik reed gewoon heel slecht’, zei hij aan de NOS. ‘Ik had na vijf minuten al door dat het hem niet ging worden vandaag. Dat soort dagen horen er ook bij. Je kan niet meer doen dan volle bak naar de finish rijden en dan zien wat het is geworden. Dat ik bijna viel? Als het moet, ben ik een kunstenaar op de fiets. Gelukkig kon ik hem houden.’