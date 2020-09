Polen sluit laatste koolmijnen tegen 2049

De regering van Polen heeft met vakbonden in het land een akkoord gesloten over de sluiting van de koolmijnen. De winning in die mijnen wordt tot 2049 stapsgewijs afgebouwd, zo is afgesproken.

Polen wekt het merendeel van zijn energie nog op met kolen. Mede door die afhankelijkheid van de vervuilende brandstof voor elektriciteitscentrales, weigerde het Oost-Europese land als enige lidstaat van de Europese Unie te beloven in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De regerende PiS-partij hield bij die weifelachtigheid ook de grote vakbonden in het achterhoofd, die in Polen veel invloed en macht hebben. In de voorbije dagen riepen veel Polen, met name jongeren, bij demonstraties juist om verdergaande maatregelen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan.

De stap om de kolenmijnen te sluiten komt na dagenlange onderhandelingen tussen de overheid en vakbonden.

Naast het klimaatbeleid uit Brussel werkte de coronacrisis de sluiting ook in de hand. De kolenmijnen, die veelal in het zuiden van de regio Silezië liggen, zijn al jaren verlieslatend en dus duur om in stand te houden.