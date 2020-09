Kroonprinses Elisabeth (18) begon eind augustus aan haar legeropleiding, en ze vertrok meteen op stage naar Elsenborn in de Oostkantons. Na afloop van die stage kreeg ze haar blauwe muts uit de handen van Koning Filip, haar vader. Dat is een symbolisch moment waarmee ze officieel aan haar legeropleiding kan beginnen.

Tijdens die stage leerde Elisabeth zich camoufleren, schieten en kaartlezen. Er deden 198 rekruten mee aan de stage, 16 haakten al af.

De overblijvers, die slaagden voor hun fysiek en theoretisch examen, namen vrijdagmiddag deel aan de zogeheten Blauwemutsenparade in de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. Daarbij kregen de geslaagde leerlingen hun blauwe muts. Koning Filip reikte die uit aan zijn dochter, en de andere leden van haar peloton. Ook koningin Mathilde woonde de ceremonie bij. In totaal zijn er zes pelotons, maar de koning ging niet langs bij de overige vijf.

Elisabeth mag de baret dragen tijdens haar academische opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de KMS, waar ze op internaat zit. De lessen op de campus in Brussel gaan maandag van start. De officiële opening van het nieuwe academiejaar vindt plaats op 8 oktober met een ereparade aan het Jubelpark.

Halverwege de stage gaf het paleis al beelden vrij van prinses Elisabeth: