Van Aert pakt zilver op WK tijdrijden

Het WK tijdrijden is gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna. Wout van Aert pakte op het ‘F1-parcours’ van Imola dankzij een erg sterke tweede helft het zilver. Victor Campenaerts blijft steken op de achtste plaats.

Filippo Ganna bezorgt het thuisland meteen een delirium. Voor het eerst sinds in 1994 het WK tijdrijden werd ingevoerd, staat er een Italiaan op het hoogste podium. Vorig jaar was de toen 23-jarige pistier uit Piemonte al derde na Rohan Dennis en Remco Evenepoel. Dit jaar reed hij de rest naar de haaien: sneller dan iedereen, zelfs sneller dan Wout van Aert. Op zijn eerste WK op de weg wordt de beste Tour-Belg tweede. Bijzonder knap, maar België moet nog minstens een jaar wachten op een eerste regenboogtrui tegen de klok bij de profs. Victor Campenaerts eindigde achtste en mag een ticket voor de Spelen van Tokio stilaan uit zijn hoofd zetten.

Bijna één seconde per kilometer dan de tweede. Precies één seconde per kilometer sneller dan de derde. De wereldtitel voor Filippo Ganna was meer dan oververdiend.

Nog maar vierentwintig jaar maar zeker en vast geen one-hit-wonder. Ganna komt niet van nergens. Al drie keer vestigde hij op de piste een wereldrecord op de individuele achtervolging van vier kilometer. Een laatste keer in februari: 4’01”. Fabelachtig. Bij Ineos krijgt hij alle ruimte om zich te ontwikkelen als pistier en tijdrijder. In de Tirreno-Adriatico reed hij maar liefst 24 seconden sneller dan Victor Campenaerts. Vrijdag zette hij die trend verder.

Voor Italië een opsteker van formaat. Als vooraanstaande wielernatie deemsterde het de voorbije jaren weg en Vincenzo Nibali staat dicht bij zijn pensioen. In de Tour kwamen ze er totaal niet aan te pas. Met Ganna hebben ze in de laars nu ook hun wonderkind beet, zoals dat in België geldt voor Evenepoel en Van Aert.

De beste Tour-Belg was the best of the rest na Ganna. Van Aert nam een vrij voorzichtige start. Aan het eerste tussenpunt zette hij pas de zesde tijd neer, maar met een sterk tweede deel knokte hij zich voorbij Geraint Thomas, Rohan Dennis, Remi Cavagna en Stefan Küng naar zilver. Hij reed in het tweede deel zelfs twintig seconden sneller dan Ganna. Niemand die dat hem na deed. Integendeel. Regerend wereldkampioen Rohan Dennis zakte na een sterke start dan weer helemaal in elkaar naar plek vijf.

Mochten er nog vragen zijn omtrent het kopmanschap van Van Aert voor de wegrit van zondag, zijn deze meteen van de baan. Van Aert heeft de Tour prima verteerd. Dat geldt niet voor Tom Dumoulin, pas tiende.

Met Victor Campenaerts stond er nog een tweede Belg in de top tien. Achtste, blijft knap, maar voor de Antwerpenaar een sisser. Met een achterstand van maar liefst 26 seconden op Van Aert, doet hij een slechte zaak voor het Olympische ticket van Tokio. Als Van Aert volgend jaar zin heeft in de Spelen, zal Campenaerts de olympiade voor de televisie mogen volgen. Met Van Aert en Evenepoel heeft België immers twee ijzersterke kandidaten voor de medailles. Al zal ook Ganna dan nog een jaar sterker zijn.

Uitslag:



1. Filippo Ganna (Ita) in 35:54

2. Wout van Aert (Bel) +26”

3. Stefan Küng (Zwi) +29”

4. Geraint Thomas (GBr) +37”

5. Rohan Dennis (Aus) +39”