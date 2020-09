Ook wereldbeker veldrijden in Besançon gaat niet door: “Het cyclocross-seizoen wacht een paar moeilijke maanden”

De wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Franse Besançon wordt vanwege de coronacrisis afgelast. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend. De wedstrijd stond op 29 november geprogrammeerd.

Eerder sneuvelden ook al de wereldbekercrossen in Diegem (27 december) en Koksijde (22 november). Er staan nu nog acht WB-manches op de kalender. De oorspronkelijke kalender van eind januari telde veertien wedstrijden, maar daarvan vielen de manches in het Amerikaanse Waterloo en het Ierse Dublin en de Scheldecross in Antwerpen af.

“Het cyclocross-seizoen wacht een paar moeilijke maanden”, twitterde CEO Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics, verantwoordelijk voor de Wereldbeker. “Maar we gaan tot het uiterste gaan om het seizoen te redden en nog zoveel als mogelijk wedstrijden op de kalender te houden.”

Pascal Orlandi van het lokale organisatiecomité AC Bisontine verwijst naar de coronacrisis als reden voor de afgelasting. “Het is een pijnlijke maar slimme beslissing”, zegt hij in L’Est Républicain. “Het probleem is duidelijk economisch en gelinkt aan de voorwaarde om publiek te kunnen ontvangen. Minder toeschouwers betekent minder ontvangsten en minder verkochte consumpties. We hebben de rekening gemaakt en we komen er niet. We keken aan tegen een gat van meer dan 40.000 euro.”

De Fransen werken met een budget van zo’n 240.000 euro.