Salvadoraanse vrijgelaten na zes jaar in cel voor miskraam

In El Salvador is een vrouw die werd beschuldigd haar doodgeboren kind te hebben vermoord, na zes jaar vrijgelaten. Ze werd vrijgesproken in een nieuw proces.

In augustus 2014 beviel de nu 29-jarige Cindy Erazo na ongeveer acht maanden zwangerschap van een doodgeboren baby. Het ging om een ernstige zwangerschapscomplicatie, maar rechters oordeelde dat de dood van het kind haar fout was. Ze werd beschuldigd abortus te hebben gepleegd, wat in het land illegaal is. Erazo kreeg toen dertig jaar, maar een jaar later werd die straf verminderd naar tien jaar.

Jarenlang hebben activisten geijverd voor haar vrijlating door er op te hameren dat het om een miskraam ging en dat er geen sprake was van moord. Haar zaak werd heropend waarop de vrouw eerder deze week werd vrijgelaten.

El Salvador heeft een van de strengste wetgevingen ter wereld op abortus. Er zijn geen uitzonderingen voor verkrachtingen of incest. Ook wanneer het leven van de moeder in gevaar is, blijft abortus verboden. Op dit moment zitten er nog zo’n 18 vrouwen in de Salvadoraanse gevangenis omdat ze een miskraam hadden of abortus zouden hebben gepleegd. Sommigen onder hen kregen een celstraf van 40 jaar.

Vorig jaar werd Evelyn Hernández vrijgesproken van de moord op haar doodgeboren zoon. In 2017 kreeg ze daar een celstraf van 30 jaar voor. Uiteindelijk heeft ze er drie jaar van moeten uitzitten. Er werd gevreesd dat de openbare aanklager in beroep zou gaan tegen haar vrijlating, maar de termijn om dat te doen is onlangs verstreken, weet Amnesty International.

De president van het land, Nayib Bukele, die vorig jaar in juni aantrad, heeft beloofd abortus te legaliseren wanneer het leven van een vrouw in gevaar is.