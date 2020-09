Gent houdt vast aan mondmaskerplicht: ‘Het aantal besmettingen stijgt nog steeds’

De mondmaskerplicht in het Gentse centrum en de studentenbuurt blijft overeind. Premier Wilmès had gezegd dat versoepelingen mogelijk zijn, maar daar gaat de Gentse crisiscel niet in mee. ‘De situatie is er niet naar om te versoepelen’, zegt burgemeester Mathias De Clercq.

Vrijdagochtend zat de Gentse crisiscel samen om de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad te bespreken. Die raadt steden aan om een mondmasker alleen op drukke plaatsen te verplichten. Een versoepeling is dus mogelijk, maar de Gentse crisiscel heeft besloten om de mondmaskerplicht volledig te behouden. Het gaat om het winkelwandelgebied in het centrum, enkele drukke straten richting centrum en de studentenbuurt.

‘Het aantal besmettingen stijgt nog steeds. De epidemiologische situatie is er momenteel niet naar om te versoepelen. De huidige regeling is helder en duidelijk’, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). (lees verder onder de kaart)

De voorbije veertien dagen zijn in Gent 356 positieve coronatests gemeld. Omgerekend naar 100.000 Gentenaars is dat 135 besmettingen, ruim boven de alarmdrempel van 50. Gent zit daarmee in code oranje. Donderdag kwamen er nog 24 positieve tests bij. Sinds 1 maart zijn er in de stad 1.787 gemeld.

Het stadsbestuur vraagt de Gentenaars dan ook om alert te blijven en de regels te volgen: ‘Was of ontsmet de handen regelmatig, beperk het aantal contacten, houd voldoende afstand en draag een mondmasker wanneer het moet en wanneer afstand niet mogelijk is. Wees bewust van de impact van je gedrag op anderen, zoals ouderen of meer kwetsbaren in onze samenleving.’