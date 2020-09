Het protest in Wit-Rusland tegen president Aleksandr Loekasjenko gaat onverminderd verder. Tijdens een betoging pakte de politie 364 opposanten op, maar één man kon ontsnappen door de snelle acties van een taxichauffeur.

Al weken zijn er in Wit-Rusland protesten en stakingen tegen het regime van Loekasjenko. De president, die al 26 jaar aan de macht is, stelt dat hij de verkiezingen van 9 augustus met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja zou 10 procent hebben gehaald. Volgens de oppositie is er op grote schaal met de resultaten geknoeid.

De Standaard had een gesprek met Svetlana Tichanovskaja, ze vraagt om nieuwe verkiezingen. ‘Elke dag overwinnen de mensen hun angst om de straat op te trekken’