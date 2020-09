Vicepremier Koen Geens (CD&V) past voor ministerpost

Vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft aan zijn partij laten weten dat hij geen minister wil worden in de Vivaldi-regering. Dat is aan onze redactie bevestigd. Hij wil plaatsmaken voor de vernieuwings- en verjongingsoperatie van voorzitter Joachim Coens.

Geens zou wel achter de Vivaldi-formule staan die nu volop onderhandeld wordt, maar hij zal er geen deel meer van uitmaken. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil werk maken van een ‘stevige vernieuwing’ van zijn bestuursploeg. Zijn vertrek zou kansen bieden aan oud-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, die net zoals Geens uit Vlaams-Brabant komt.

Zwaargewicht

Geens is een absoluut zwaargewicht binnen zijn partij. De professor rechten maakte eerst carrière als kabinetschef van toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) tussen 2007 en 2009. Daarna werd hij minister van Financiën in de regering Di Rupo en vorige legislatuur minister van Justitie onder premier Charles Michel (MR) en diens opvolger Sophie Wilmès (MR).

Geens ademt degelijkheid uit, kent zijn departement door en door en heeft als academicus en ex-advocaat een breed netwerk, schreef onze krant vorig jaar in het rapport van de regering. Hij legde in de loop van de regeerperiode meermaals zijn hoofd op het kapblok, zowel na de aanslagen als na de dodelijke schietpartij in Luik, maar kon telkens blijven zitten dankzij een breed gedragen vertrouwen.

Protest

De deelname van de CD&V aan het Vivaldi-project stuit op intern protest. De turbulente voorbije dagen sterkten de tegenstanders bij CD&V in hun mening dat de partij niets te zoeken heeft in de onuitgegeven coalitie.

Vanmorgen liet CD&V-boegbeeld Hilde Crevits nog uitschijnen dat ze niet staat te springen voor het premierschap. ‘Ik ben bezig met de toekomst van Vlaanderen en ik wil dat heel graag verderzetten.’ Joachim Coens schoof Crevits tijdens de regeringsonderhandelingen expliciet naar voren als kandidaat-premier.