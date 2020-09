Mesaanval Parijs nabij oude locatie Charlie Hebdo: vier gewonden, dader opgepakt

Eén verdachte werd gearresteerd voor een mesaanval, mogelijk met een machete, in Parijs. Vier mensen werden verwond met een mes. Dat gebeurde in het 11de arrondissement, niet ver van de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Er was sprake van twee verdachten.

Een verdachte werd gearresteerd om half één ’s middags. Er zat bloed op zijn kleding, maar het is nog niet bekend of hij de dader was. Er wordt actief gezocht naar de andere verdachte, die gevlucht zou zijn met de metro. Zeker vier mensen raakten zwaargewond. Twee gewonden zouden er erg aan toe zijn, meldt de Franse premier Jean Castex.

De politie is ter plaatse en vraagt via Twitter om de omgeving te vermijden. Er is een helikopter en een grote politiemacht ter plaatse.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

De aanval, waarvan verschillende media berichten dat het gebeurde met een machete, gebeurde in de rue Nicolas-Appert. Het motief achter de aanval is nog niet bekend. De wijk is volledig afgezet. Er zouden al zeker vijf scholen gesloten zijn, net als enkele crèches en woonzorgcentra. Burgemeester Ariel Weil meldt via Twitter dat duizenden studenten uit voorzorg worden opgesloten.

⚠️ information parents : tous les établissements accueillant des enfants de la zone 3/4 sont passés en mode confinement provisoire, comme une partie du 11e. Les enfants restent à l’intérieur.

cc. @MParisCentre @Mairiedu11 @pbloche @nicolas_nordman https://t.co/1es0FWYC0c — Ariel Weil (@ArielWeilT) September 25, 2020

Verschillende Franse media berichtten dat er een verdacht pakket werd verstuurd naar het nieuwe gebouw van Charlie Hebdo.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Foto: AFP

Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde aan dat hij onmiddellijk terugkeert naar het ministerie voor crisisoverleg. Ook premier Castex, die op reis was, keert meteen terug. President Emmanuel Macron laat weten ‘de situatie op de voet te volgen’.

Premier Jean Castex keert terug van zijn reis. Foto: AFP

Onder de slachtoffers zijn twee medewerkers van het persbureau First Lines.

Terreurgroep Al-Qaeda, die de aanslag op Charlie Hebdo hadden opgeëist, deed onlangs nog een nieuwe oproep om het satirische blad aan te vallen. De reden daarvoor was dat Charlie Hebdo opnieuw cartoons van de profeet Mohammed had gepubliceerd. Het proces over de aanslagen op Charlie Hebdo in januari 2015 loopt nog. Bij die aanslag kwamen twaalf mensen om het leven. Deze namiddag getuigen de weduwen van de daders.