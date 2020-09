INEOS Grenadiers kondigt vier toptransfers aan: Porte, De Plus, Martinez en Pidcock

INEOS Grenadiers liep de afgelopen maand in de Dauphiné en de Tour de France achter de feiten aan en wil volgend jaar opnieuw even dominant zijn als de voorbije jaren. Daarom maakte het vrijdag vier nieuwe transfers officieel. Transfers die al wel even in de pijplijn zaten en in deze krant al werd aangekondigd. Met Richie Porte (derde in de voorbije Tour de France), Daniel Felipe Martinez (winnaar van de Dauphiné), Laurens De Plus (weggeplukt bij concurrent Jumbo-Visma) en Thomas Pidcock (het Britse toptalent op de weg en in het veld) is de selectie voor 2021 volledig.

“Dit seizoen hebben we een verandering gezien in zowel individuele prestatieniveaus als de collectieve kracht van teams”, legt teammanager Sir Dave Brailsford uit. “Renners zijn beter voorbereid en teams zijn beter georganiseerd. De concurrentie neemt toe en het wordt moeilijker om te winnen. We genieten van deze uitdaging en zijn erop gefocust om sterker terug te komen. De renners zelf vormen de kern van elk team en elk van onze nieuwe aanwinsten vormt een belangrijk onderdeel van de evolutie van het team.”

“Het is duidelijk dat Tom Pidcock een ??van de meest opwindende jonge rijders ter wereld is en deel uitmaakt van een nieuw tijdperk van ongelooflijke allround talenten. We zijn getuige van een nieuwe trend in het wielrennen, met een opkomst van jonge rijders met een bredere, multidisciplinaire achtergrond. Tom’s carrière tot dusver belichaamt dat echt. Hij heeft in verschillende disciplines op het hoogste niveau gereden, heeft een ongelofelijke controle over zijn fiets, is een geboren wielrenner en een winnaar. Nu wordt hij een INEOS Grenadier en het is een stimulans voor het hele team om een ??talent als Tom te ontwikkelen.”

“We zijn ook bijzonder blij om een ??rijder van het kaliber Laurens De Plus aan ons team toe te voegen. We bewonderen zijn brede vaardigheid en we willen hem ondersteunen om zijn volledige potentieel te ontwikkelen en te bereiken, zowel individueel als als onderdeel van ons team. Onze missie is om een ??team samen te brengen dat in staat is om te presteren in ‘s werelds belangrijkste races en we geloven dat Laurens daarin een sleutelrol zal spelen. Hij is vastberaden en bereid om hard te werken om te komen waar hij heen wil - alles wat we zoeken in een INEOS Grenadier.”

“Richie Porte’s dik verdiende podium in de Tour de France heeft eens te meer aangetoond dat hij een van de beste rijders in het peloton is. Hij is een klimmer van wereldklasse, tijdtrijder, en als je een team samenstelt om te kunnen concurreren met de beste van de wereld, dan zou je Richie Porte aan je zijde willen hebben. We weten al van elkaar hoe we werken, hij weet hoe we racen, en met de schat aan ervaring die Richie nu heeft, heeft hij het team zoveel te bieden. We zijn erg blij hem weer te mogen verwelkomen.”

“We volgen Dani Martinez al vele seizoenen omdat hij van jongs af aan indruk op ons heeft gemaakt en na zijn recente optredens kan iedereen zien waarom we zo enthousiast zijn. Hij reed een fantastische race op de Dauphiné en hij liet weer zien waar hij in is met zijn beresterke etappewinst in de Tour. Hij is een hardnekkige klimmer van wereldklasse die ook tijdritten aankan en we willen dat Dani zijn succes voortzet en een belangrijk onderdeel wordt van ons toekomstige team.”