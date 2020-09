Na de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag kondigde premier Sophie Wilmès een ingekorte quarantaineperiode van zeven dagen af. Viroloog Steven Van Gucht licht deze beslissing en het verloop toe. ‘Een compromis tussen wat wetenschappelijk wenselijk is en wat maatschappelijk haalbaar is.’

Na de persconferentie van Sophie Wilmès afgelopen woensdag rezen heel wat vragen over de ingekorte quarantaineperiode van zeven dagen. Viroloog Steven Van Gucht lichtte de beslissing daarom toe op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum: ‘Vanuit wetenschappelijk risico weten we dat we met 14 dagen quarantaine 96 procent van de besmettingen kunnen opsporen. Met 10 dagen quarantaine hebben we 90 procent zekerheid. Zeven dagen quarantaine houdt in dat de ziekte zich bij 50 procent van de hoogrisicocontacten nog moet ontwikkelen.’

De nieuwe regel is dus een compromis tussen wat wetenschappelijk wenselijk is en wat maatschappelijk haalbaar is. Om extra zekerheid te hebben, is het daarom cruciaal om de test pas op dag vijf van de quarantaineperiode af te nemen.

Maar wat is een hoogrisicocontact? Een dicht contact houdt in dat u meer dan vijftien minuten op minder dan anderhalve meter in contact bent geweest met een besmette persoon. ‘Wanneer u in dicht contact bent geweest met een besmette persoon, hebt u een reële kans op besmetting’, verklaart Van Gucht. ‘Na een dicht contact bevindt u zich in de incubatieperiode, waarbij u het virus kan dragen maar niet ziek bent. De ziekte treedt meestal op tussen twee en veertien dagen na het contact.’

Isolatie na positieve test

Vanaf 1 oktober gelden de nieuwe regels, waarbij de quarantaine- en isolatieperiode teruggeschroefd wordt naar zeven dagen. Dat is ook al het geval in Frankrijk en Luxemburg. Uw huisarts beslist of u getest moet worden op basis van uw symptomen: minder reuk- of smaakzin, een opgekomen hoest, plotse koorts in combinatie met keelpijn, en een algemeen grieperig gevoel, wijzen op covid-19. Enkel een loopneus is onvoldoende om u te laten testen. ‘Bij een positieve test moet u meteen in isolatie’, legt Van Gucht uit. De test herhalen heeft dan geen meerwaarde. ‘Ook bij een negatieve test kan u gerust zijn. U hebt geen covid-19, maar blijft natuurlijk wel best thuis voor uw algemene gezondheid.’

Van Gucht benadrukt dat u na een positieve test meteen minstens zeven dagen in isolatie gaat: u blijft thuis en vermijd contact met huisgenoten. U komt pas buiten wanneer u drie dagen koortsvrij bent en als de andere symptomen merkbaar verbeterd zijn. ‘Het kan dus zijn dat uw isolatie langer duurt dan zeven dagen.’ Ook wie positief, maar symptoomvrij is, moet zeven dagen in isolatie. ‘De isolatie begint op het moment van de afname van de test’, duidt het Crisiscentrum.

Preventieve quarantaine na hoog risico

Voor mensen die in preventieve quarantaine moeten na een hoogrisicocontact of verblijf in een rode zone, is het verloop lichtelijk anders. Het Nationaal Crisiscentrum knijpt wel een oogje toe voor mensen die in een rode zone nauwelijks risico liepen, bijvoorbeeld wanneer u met uw partner enkel gaat wandelen in de natuur en kampeert. De quarantaineperiode start vanaf het moment dat u een hoogrisicocontact hebt gehad of de dag dat u terugkeert uit een rode zone. De test neemt u pas ten vroegste vijf na dagen na de start van uw quarantaine af. ‘Is deze negatief? Dan mag je uit quarantaine’, verklaart Van Gucht. Het Nationaal Crisiscentrum vraagt wel om nog een week extra waakzaam te blijven en contact met ouderen te vermijden. Van Gucht: ‘Er is nog altijd een kans op besmetting. Wanneer u dus alsnog symptomen opmerkt, laat u zich opnieuw testen en verlengt u de quarantaine met zeven dagen.’

Reizigers die terugkeren uit een oranje zone hoeven zich niet langer preventief te laten testen en moeten dus ook niet meer in preventief in quarantaine. Uiteraard moeten zij zich wel laten testen bij symptomen.

Quarantaineregels op school

Het Crisiscentrum verduidelijkte ook de quarantaineprocedures in het onderwijs. ‘Aangezien kinderen niet de belangrijkste verspreiders van covid-19 zijn, en omdat het ontzettend belangrijk is dat ze naar school kunnen gaan, gelden daar uitzonderlijke regels’, sprak Van Gucht.

Crèches:

• Voor kinderen onder zes zijn luchtweginfecties veelal onschuldig. De kans op covid-19 is bijzonder klein en een ziek kind heeft dus niet noodzakelijk een impact op de andere kinderen. ,

• Wanneer de juf of meester ziek is, dan moet er wel een test plaatsvinden. Als die positief is, moet de hele klas in quarantaine.

Lager onderwijs:

• Wanneer een kind positief test, geldt dit nog altijd als een laagrisicocontact.

• Zelfs een positief geteste leerkracht is een laagrisicocontact, omdat het in het basisonderwijs makkelijker is om afstand te bewaren tot het kind dan in crèches.

Middelbare school:

• Voor middelbare scholieren gelden dezelfde regels als voor volwassenen. Wanneer er een contact was dat langer dan vijftien minuten duurde met een besmette persoon, geldt dit als een hoogrisicocontact. Goede vrienden en een buur in de klas zijn dus een hoogrisicocontact en starten een quarantaine van zeven dagen.

Indien het virus toch is rondgegaan op school, bijvoorbeeld bij meer dan één besmetting in de klas, dan kan er na analyse toch overgegaan worden tot sluiting van de crèche of school.

Nieuwe regels gelden pas vanaf 1 oktober. Kleine handelingen van elke dag die het grootste verschil maken.