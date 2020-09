Nieuw casino Middelkerke wordt gebouwd naar ontwerp van Nederlandse architect

Bouwteam Nautilus mag het nieuwe casino van Middelkerke bouwen. Dat heeft het gemeentebestuur bekendgemaakt. Het project zal bijna 39 miljoen euro kosten, voor de heraanleg van het Epernayplein en de zeedijk komt er nog eens 2 miljoen euro bij.

Volgens de jury vormt het ontwerp, met veel aandacht voor duurzame en weerbare materialen, ‘één geheel met de omgeving’ en wordt het een icoon.

De bouwheer zal een casino bouwen met restaurant met terras, foyer, evenementenzaal met plaats voor 1.700 personen, speelzaal, ondergrondse parking en een hotel met een 60-tal kamers. De speelzaal zal zicht hebben op zee.

Blikvanger

Het gebouw belooft een blikvanger te worden aan de kust en wordt middenin duinachtig landschap geplaatst. Ook zal het gebouw de vorm hebben van een bolder, een meerpaal waar schepen aan worden vastgelegd met touw. ‘De keuze voor een boldervorm was bijna evident. We zitten in een omgeving van de zee en de haven dus wilden we daarop inspelen’, zegt Guy De Meyer van Bouwteam Nautilus.

In de bolder zit het hotel van vier verdiepingen hoog. Verder heeft het gebouw ook een lichtontwerp dat de houten structuur van het hotelgedeelte extra verlicht. ‘Naargelang de activiteit en bezetting in het gebouw zal het gepast verlicht worden.’

Voor het ontwerp zal het Epernayplein verlegd worden richting zee. Bovenop de duin komt een parkachtig groen plein waar evenementen kunnen plaatsvinden. Door die heraanleg ligt de prijs van het project hoger dan voorzien. ‘We hadden een schatting gemaakt van 30 miljoen euro, maar komen uiteindelijk op een kleine 41 miljoen euro. Zo’n project is de investering zeker waard en het gebouw betaalt zichzelf grotendeels terug door de speelzaal en het hotel’, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. In het nieuwe ontwerp wordt het plein voor het casino verkeersvrij. De auto’s worden geleid naar de ondergrondse parking onder het casinogebouw met 200 plaatsen.

Bouw

Tegen eind 2020, begin 2021 zal de bouwaanvraag worden ingediend. Indien er geen klachten worden ingediend, gaat de bouw van start in het voorjaar van 2021. Op 1 juli 2023 wordt het gebouw geopend. Dit weekend krijgen inwoners van Middelkerke de kans om in Foyer De Branding de maquette te bekijken en informatie op te doen in de minitentoonstelling van het project.

De groep die de felbegeerde opdracht binnenhaalde, is een verzameling van ontwikkelaar Ciril nv uit Hasselt, architectenbureaus Zwarts en Jansma en Van den Oever en Zaaijer en partners, landschapsarchitect Delva (van ex-Ieperling Steven Delva) en aannemers Democo uit Hasselt en Furnibo uit Veurne. Demtec maakt het bouwteam compleet als onderhoudsbedrijf.

De Nederlandse hoofdarchitect Zwarts en Jansma realiseerde eerder al het nieuwe Utrechtse casino en ontwierp de renovatie van de Rotterdamse concerthal Ahoy.