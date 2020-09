Tom Bohli ruilt UAE Emirates voor Cofidis

De Zwitser Tom Bohli verlaat UAE Team Emirates voor het Franse Cofidis. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen.

Bohli, 26, wordt door Cofidis als “een goeie rouleur” omschreven, en zal worden ingeschakeld in de sprinttrein voor Elia Viviani. Bij Emirates vervult hij een gelijkaardige rol voor Fernando Gaviria.

In 2016 won de Zwitser in Middelkerke de proloog in de Driedaagse van West-Vlaanderen. Twee jaar later greep hij net naast ritwinst in de Ronde van Romandië. Alleen Michael Matthews was toen sneller in de proloog in Fribourg.

Bij Cofidis, net als UAE Emirates een WorldTourploeg, wordt Bohli teamgenoot van onder meer Piet Allegaert en Kenneth Vanbilsen.