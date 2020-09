Kimmer Coppejans struikelt over laatste kwalificatiehorde op Roland Garros

Kimmer Coppejans (ATP 161) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. In de derde en laatste kwalificatieronde verloor de Oostendenaar vrijdag van de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 110). Na een uur tennis stond de 6-1, 6-2 eindstand op het bord van court 12.

De 27-jarige Cecchinato was het vijfde reekshoofd in de kwalificaties. Twee jaar geleden zorgde hij in Parijs voor een stunt door de halve finales te bereiken. Hij wipte toen onder meer David Goffin (achtste finales) en Novak Djokovic (kwartfinales).

Kimmer Coppejans, 26, hoopte voor de derde keer op de hoofdtabel van Roland Garros te geraken. Vorig jaar en in 2015 werd hij er in de eerste ronde uitgeschakeld.

Donderdag verloor ook Ruben Bemelmans (ATP 223) in de laatste voorronde. Daardoor is David Goffin (ATP 12) de enige Belgische man op de hoofdtabel. In de eerste ronde speelt de Luikenaar, het elfde reekshoofd, tegen de Italiaanse tiener Jannik Sinner (ATP 74), van wie hij eerder dit jaar in Rotterdam verloor.