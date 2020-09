Oom van Ilias (12) onder elektronisch toezicht geplaatst

De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag beslist om de 26-jarige oom van Ilias, de 12-jarige jongen uit Mortsel die vorige week vier dagen lang verdween, onder elektronisch toezicht te plaatsen.

De 26-jarige Benjamine ‘Amin’ E.M. mag zijn voorhechtenis dus thuis uitzitten met een enkelband. Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen die beslissing. E.M. werd aangehouden op verdenking van ontvoering van een minderjarige, maar volgens zijn advocaat is daar geen sprake van. ‘De twee hadden een erg goede band met elkaar. Daarom waren ze samen op pad.’

Ilias verdween op donderdag 17 september nadat hij met de fiets vanuit Mortsel naar school was vertrokken. Hij werd even later nog door een camera in Wilrijk opgepikt, toen hij schijnbaar van school wegreed. De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd en nog diezelfde dag volgde er een opsporingsbericht.

Op zondag 20 september werd hij teruggevonden in goede gezondheid in Steenkerke, in de provincie Henegouwen. Beiden waren met de fiets onderweg naar een natuurpark in Frankrijk, waar ze wilden kamperen. De oom had tegen de familie gezegd dat hij op vakantie ging, maar had met geen woord gerept over zijn neefje die met hem mee zou gaan.

Zware inschattingsfout

Tot zondag gaf de man geen teken van leven en kon dus niet worden nagegaan of Ilias bij hem was. Wat de oom precies bezielde, wordt nog verder onderzocht. Het staat volgens het parket wel vast dat alles goed voorbereid en gepland werd. De onderzoeksrechter heeft opdracht gegeven tot een psychiatrisch onderzoek van de man.

‘Mijn cliënt had geen criminele bedoelingen. Hij begrijpt dat hij een zware inschattingsfout heeft gemaakt door zomaar met zijn neefje te vertrekken zonder iemand in te lichten. Hij heeft spijt van wat hij zijn zus en schoonbroer heeft aangedaan’, zegt zijn advocaat Ergün Top.