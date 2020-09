Alcoholverbod op straat in groot deel van Brussels stadscentrum

In een groot deel van het Brusselse stadscentrum is het vanaf 5 oktober niet meer toegestaan om alcohol te drinken in de openbare ruimte. Dat heeft de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vrijdag aangekondigd in La Dernière Heure en wordt bevestigd door gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V).

Het verbod voor het openbaar nuttigen van alcohol geldt al sinds 1 februari tussen middernacht en 6 uur ‘s morgens in de voetgangerszone, maar dat wordt nu uitgebreid naar een groot deel van het stadscentrum. Het verbod gaat in vanaf 5 oktober en is een volledig jaar geldig.

Het verbod komt er na verschillende klachten over overlast. Die verspreidde zich over andere plekken in het centrum na het eerste verbod aan de beurs. ‘De overlast in verband met alcoholgebruik in deze twee wijken was voor de inwoners ondraaglijk geworden’, legt burgemeester Close uit aan La Dernière Heure, die het verbod met lichte tegenzin invoert. ‘Ik hoop dat dit decreet op lange termijn niet de norm wordt, want ik kan begrijpen waarom mensen in een park willen drinken.’

Brussels gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) treedt hem daarin bij. ‘Er zijn daar heel veel mensen met een alcoholverslaving, vaak gecombineerd met een drugsproblematiek, die ook nog eens dakloos zijn en de openbare orde verstoren. Het lijkt een bizarre maatregel, maar ze komt er op vraag van vele handelaars en mensen die er wonen. Men moet daar de toestand onder controle krijgen. Iedereen heeft het recht om veilig in de stad te wonen ’, zegt Debaets in De Ochtend op Radio 1.

Het is wel nog steeds toegestaan om alcohol te kopen in de winkel of alcoholische dranken te consumeren op een terrasje.