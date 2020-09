Alle Belgische coronacijfers blijven stijgen. Er liggen op dit moment 602 covid-patiënten in het ziekenhuis van wie 104 op intensieve zorgen. Het Nationaal Crisiscentrum geeft meer uitleg bij de cijfers tijdens een persconferentie. Volg het hier live.

De cijfers blijven in stijgende lijn, bevestigt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano op vrijdag. De afgelopen week werden gemiddeld 1470 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, met twee piekmoment met bijna 2.000 nieuwe gevallen op één dag. De cijfers stegen met 48 procent week ten opzichte van de week ervoor. ‘Maar de toename is minder uitgesproken dan enkele dagen terug’, duidt Van Gucht. Terwijl de cijfers enkele dagen geleden nog verdubbelden om de zeven of acht dagen, is dat nu om de 12 dagen.

‘De toenames vinden plaats bij alle leeftijdsgroepen, maar het zwaartepunt ligt duidelijk bij de jongeren’, aldus Van Gucht. De helft van de besmettingen vinden plaats bij personen jonger dan 33 jaar. Het Nationaal Crisiscentrum vraagt daarom aan jongeren om extra waakzaam te zijn bij kwetsbare personen en afstand te houden van ouderen. Bij zeventigplussers is het aantal besmettingen namelijk verdubbeld, een zorgwekkende evolutie. Enigszins geruststellend is dan weer de vertraging in de toename bij tieners.

Het aantal besmettingen stijgt in alle provincies, behalve in Limburg. ‘Daar vond zelfs een lichte daling plaats’, vertelt Van Gucht. Brussel staat nog altijd aan kop met gemiddeld 316 nieuwe vastgestelde gevallen per dag in de afgelopen week, een toename van 49 procent ten opzichte van de week ervoor. Met meer dan 9 procent is ook de positiviteitsratio, het aantal positieve gevallen ten opzichte van het aantal afgenomen tests, er het hoogst. Ter referentie, de ratio is er dubbel zo hoog als het Belgisch gemiddelde. Provincie Antwerpen telt het tweede hoogste aantal nieuwe gevallen met gemiddeld 267 nieuwe besmettingen per dag, een toename van 48 procent.

‘Ziekenhuisopnames stijgen sneller dan besmettingen’

Minder goed nieuws over het aantal ziekenhuisopnames: die stijgen sneller dan het aantal besmettingen, meldt Het Nationaal Crisiscentrum. Gisteren werden 84 mensen opgenomen, ‘een aantal dat niet meer gezien is sinds begin’, aldus Van Gucht. De densiteit van de opnames loopt geografisch fel uiteen: een derde van het aantal opnames vond plaats in Brussel, gevolgd door Oost-Vlaanderen, Luik en Antwerpen. Eerder vandaag raakte al bekend dat de ziekenhuizen daarom een spreidingsplan invoeren.

Sinds een aantal dagen werd er ook een lichte toename in het aantal overlijdens vastgesteld: covid-19 is nu fataal voor gemiddeld 3,6 personen per dag. Een week eerder was dat aantal nog 2,7. Het meeste aantal overlijdens vindt plaats in Vlaanderen.