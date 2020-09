Agent doodgeschoten in Londen

In het zuiden van Londen is vannacht een politieagent doodgeschoten aan het Croydon politiekantoor.

Het schot werd omstreeks 2 uur ’s nachts gelost door een 23-jarige man die in hechtenis werd gehouden. De agent overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter probeerde daarna zelf uit het leven te stappen, maar werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie loste geen schoten tijdens het incident.

Commissaris Cressida Dick zegt mee te leven met de familie, collega’s en vrienden. ‘We steunen de familie en hebben een team dat de agenten en getuigen van het incident ondersteunt’, aldus Dick. ‘Wanneer een collega overlijdt tijdens het werk, gaat de schok en het verdriet door onze gemeenschap. We zullen onze collega missen.’

Het onderzoek zit nog maar in de eerste fases, ‘er worden verdere updates gegeven als die er zijn’.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.