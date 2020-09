Black Panther-lid wordt na 49 jaar vrijgelaten uit gevangenis

Foto: New York State Department of Correctional Services

Jalil Muntaqim, een voormalig lid van de militante antiracismebeweging Black Panthers uit de jaren zestig en zeventig, wordt na 49 jaar vrijgelaten uit de gevangenis.

Muntaqim (geboren als Anthony Bottom) werd in Californië gearresteerd in 1971 en werd veroordeeld voor het doden van twee agenten in New York. Hij werd schuldig bevonden aan moord in de eerste graad en kreeg levenslang, met de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating na 22 jaar. Hoewel hij technisch gezien sinds 1993 kon vrijkomen, werd het hem minstens elf keer geweigerd.

Op 20 oktober zou de Amerikaan dan toch vrijkomen. Tijdens de laatste hoorzitting uitte hij spijt voor zijn daden. Hij had de twee agenten, Joseph Piagentini en Waverly Jones, in de val gelokt: ze werden ter plaatse geroepen voor een huiselijke ruzie, maar werden dan neergeschoten.

Aangesloten op 18 jaar

Inmiddels is de man al 68. In juni zou Muntaqim nog besmet zijn geweest met het nieuwe coronavirus. Tijdens een interview met The Guardian vertelde hij hoe hij zich bij de Panthers aansloot toen hij 18 jaar was. Hij sloot zich al snel aan bij de militantere subgroep Black Liberation Army. Die terroristische groepering was verantwoordelijk voor verschillende bombardementen, moorden en diefstallen.

De Black Panthers stonden voor onder meer voor antiracisme, antifascisme en antikapitalisme. De Black Panther Party werd opgericht in 1966 en werd ontbonden in 1982, na veel leden te verliezen in de jaren zeventig. In 2018 kwam er ook de gelijknamige superheldenfilm Black Panther (niet gelinkt met de beweging) van Marvel, met de onlangs overleden Chadwick Boseman.