BMW krijgt boete van 18 miljoen dollar in VS

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de Duitse autobouwer BMW een schikkingsboete van 18 miljoen dollar opgelegd. De autoconstructeur is beboet voor het kunstmatig oppoetsen van de verkopen om zo investeerders te verleiden.

Het Noord-Amerikaanse filiaal van de groep zou valse en misleidende informatie hebben gegeven bij de uitgifte van obligaties voor een totaalbedrag van 18 miljard dollar, aldus de SEC. Van 2015 tot 2019 vervalste BMW de verkoopcijfers. De autobouwer maakte daarvoor gebruik van een reserve aan niet aangegeven voertuigverkopen, om zo de maandelijkse verkoopsdoelen te behalen. De Duitse groep paste ook de verkopen aan die tussen 2015 en 2017 plaatsvonden.

‘Bedrijven die gebruikmaken van de Amerikaanse markten voor kapitaalverhoging, hebben de verplichting om accurate informatie te leveren aan de investeerders’, verklaarde een verantwoordelijke van de SEC, Stephanie Avakian, in een persbericht. ‘BMW misleidde investeerders over de Amerikaanse retailverkoopprestaties en consumentenvraag naar BMW-voertuigen in de Amerikaanse markt, bij het ophalen van kapitaal in de VS.’

De Amerikaanse beurswaakhond wees in het persbericht op de samenwerking van BMW aan het onderzoek. Met die samenwerking is dan ook rekening gehouden bij het opleggen van de straf.

De Duitse groep verklaart tevreden te zijn het dispuut te hebben geschikt. ‘Een groot deel van de feiten vond meer dan drie jaar geleden plaats’, klonk het.