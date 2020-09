Crevits over Vivaldi: ‘Ik begrijp de zorgen heel goed’

‘Ik heb ook mijn zorgen’, zo reageerde CD&V-boegbeeld Hilde Crevits vanmorgen op Radio 1 op het vele interne protest tegen Vivaldi. Ze laat ook verstaan dat ze niet staat te springen voor het premierschap. De lokale tegenstand blijft intussen opborrelen.

Vivaldi zit weer op de rails, maar de turbulente voorbije dagen sterkten de tegenstanders bij CD&V in hun mening dat hun partij niets te zoeken heeft in de onuitgegeven coalitie. Ook partijboegbeeld Hilde Crevits reageerde vanmorgen op Radio 1 nog altijd bijzonder voorzichtig op het Vivaldi-project. ‘Ik begrijp de zorgen heel goed’, zegt ze. ‘Het is een regering zonder Vlaamse meerderheid dus alles hangt af van de inhoud en het respect voor onze standpunten. Ik heb ook mijn zorgen, maar als je springt moet je springen uit gedrevenheid. Ik hoop nu op de kracht en de wijsheid van mijn voorzitter. Als dit geen goed project is, zal het nooit door ons ledencongres geraken.’

Premier Hilde Crevits?

Haar voorzitter Joachim Coens schoof Crevits tijdens de regeringsonderhandelingen ook al expliciet naar voren als kandidaat-premier. ‘Daar is inderdaad intern over gesproken geweest. Ik ben een partijvrouw en ik heb hem niet verboden om mijn naam te noemen. Maar ik ben bezig met de toekomst van Vlaanderen en ik wil dat heel graag verderzetten.’ Crevits laat zo duidelijk uitschijnen dat ze niet staat te springen voor het premierschap.

Ze benadrukt nochtans wel dat er ‘een objectieve reden is’ waarom de discussie over het premierschap zo moeilijk is. ‘CD&V is de grootste Vlaamse partij binnen een regering zonder Vlaamse meerderheid. Het is logisch dat we op tafel slaan.’

Lokale tegenstand

Intussen blijft de tegenstand binnen CD&V opborrelen. In de Krant van West-Vlaanderen laat Vlaams parlementslid en CD&V-burgemeester Bart Dochy vandaag verstaan dat hij ‘dat hele Vivaldi-verhaal niet ziet zitten’. Dochy was één van de ‘twaalf apostelen’ die de evaluatie maakten van CD&V na de verkiezingsnederlaag en is een gezaghebbende stem binnen de West-Vlaamse CD&V-afdeling. Voor de West-Vlaamse voorzitter Coens moeten de woorden dus hard aankomen.

‘Ik heb dat intern al meermaals aangekaart’, zegt Dochy. ‘Pieter De Crem heeft dat vorige week publiek gebracht. En hij heeft helemaal gelijk. Er zijn inderdaad véél burgemeesters die kritisch staan tegenover deze coalitie. De grote meerderheid zelfs. En waarom? Omdat wij goed aanvoelen wat de grondstroom in Vlaanderen is. Die grondstroom is centrumrechts. Vivaldi wordt een links verhaal. Wij kunnen niets doen in die coalitie. We zijn mathematisch niet eens nodig. Ik heb geen enkel vertrouwen in dat verhaal. Dat de nationale leiding daar toch in meegaat, maakt veel lokale afdelingen ongerust.’

Dochy benadrukt overigens ook dat het ‘onverstandig’ zou zijn om Crevits ‘op te offeren voor het federale niveau’. ‘Dat zou slecht zijn voor de Vlaamse regering, voor CD&V én voor Hilde zelf. We hebben al twee keer die fout gemaakt, met Yves Leterme en met Kris Peeters. We mogen dat geen derde keer doen.’