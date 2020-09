Attenborough op Instagram: ‘De wereld zit in de problemen’

David Attenborough is sinds ­gisteren te vinden op Instagram. Hij wil via zijn account informatie over de klimaatcrisis verspreiden.

De 94-jarige presentator en sinds zestig jaar vaste stem van ­natuurdocumentaires van de BBC zit sinds donderdag op Instagram. Na amper 21 uur had hij al ruim 2,4 miljoen volgers. Zijn eerste post, een video, werd al bijna 9 miljoen keer bekeken. Daarin geeft Attenborough de reden op van zijn debuut op het sociaal medium: de wereld is in gevaar en hij wil meer aandacht vragen voor de klimaatverandering. ‘Continenten staan in brand, ijskappen smelten, koraalriffen sterven, … De lijst gaat maar door’, aldus de man.

Hij meent dat ‘het redden van onze planeet op dit moment een communicatie-uitdaging is.’ Daarom zal hij Instagram gebruiken om uit te leggen wat de problemen zijn en hoe ze aangepakt kunnen worden.

Zijn debuut op Instagram komt kort voor de uitgave van zijn nieuw boek ‘A Life On Our Planet’. Binnenkort komt er ook een documentaire op Netflix onder dezelfde naam. Daarin blikt hij terug op zijn carrière en vertelt hij hoe hij het milieu en de biodiversiteit van de planeet achteruit heeft zien gaan.