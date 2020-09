Artsen vernietigend voor Veiligheidsraad: ‘Medische, sociale maar ook economische impact zal gigantisch zijn’

In een open brief tonen de voorzitters van de Belgische spoedartsen, intensivisten en huisartsen zich erg ontgoocheld over de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad gisteren heeft meegedeeld.

‘Dat men dan de perceptie heeft gecreëerd dat alle maatregelen versoepeld kunnen worden is catastrofaal’, klinkt het. Gecombineerd met ‘het ontbreken van enig kader voor de volgende maanden’ noemen ze zelfs ‘een dodelijke mix’.

Geert Meyfroidt van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, Jan Stroobants van de Belgische spoedartsen en Roel Van Giel van Domus Medica erkennen in de brief dat de maatregelen ‘niet leuk’ en ‘tegennatuurlijk’ zijn. ‘Maar hoe graag we het ook anders hadden gezien, er is ook de realiteit van het virus.’

‘Als artsen, verpleegkundigen en alle zorgverleners die dagelijks op het terrein functioneren weten we wat het resultaat zal zijn. De curve zal de volgende weken exponentieel blijven toenemen, het aantal ziekenhuisopnames zal toenemen, de druk op de intensieve zorg eenheden zal sterk verhogen, met alle gevolgen van dien.’

Schuldig verzuim

Volgens de artsen zal de reguliere zorg weer deels uitgesteld moeten worden. ‘Je kan immers maar één patiënt tegelijk op je consultatie zien of in een ziekenhuisbed leggen’. ‘Maar vooral: men zal binnen enkele weken veel hardere maatregelen moeten nemen die niet nodig waren geweest als men de moed had gehad om nu de juiste beslissingen te nemen. De medische, sociale maar ook economische impact zal gigantisch zijn.’

Meyfroidt, Stroobants en Van Giel warschuwen dat er een snelle bijsturing moet komen ‘in de gebieden waar het helemaal misloopt’. ‘Zo niet stevenen we af op een vermijdbare slechte sequel van de eerste golf en dat is meer dan schuldig verzuim.’