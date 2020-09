VS: Tweede nacht protesten in verschillende steden na uitspraak Breonna Taylor-zaak

Er is voor de tweede nacht geprotesteerd in verschillende steden in de Verenigde Staten nadat bekend werd dat niemand van de betrokken agenten vervolgd zal worden voor de dood van Breonna Taylor. De verpleegkundige stierf in maart tijdens een politie-interventie.

Ondanks dat er in Louisville (Kentucky), het stadje waar Taylor woonde, nog steeds een avondklok geldt vanaf 21 uur, bleven demonstranten ook na dat uur op straat donderdagavond.

Getuigen lieten aan The Guardian weten dat verschillende demonstranten en tegen-demonstranten wapens droegen op de protesten in Louisville. Het dragen van een wapen is legaal in Kentucky, maar verhoogt wel de spanningen.

Donderdagavond werden er tijdens protesten twee agenten beschoten. Beiden zijn stabiel en een verdachte werd aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Louisville zelf.

Ook in New York, Philadelphia (Pennsylvania), St. Louis (New Orleans), Baltimore (Maryland) en andere steden vonden er voor de tweede nacht op rij protesten plaats. Het merendeel verliep vreedzaam. Een slogan die vaak klonk was: ‘Zeg haar naam! Breonna Taylor!’. Protesteerders hielden borden op waarop gerechtigheid werd gevraagd.

Ze zijn woedend dat er zes maanden na haar dood en na een juridische uitspraak niemand aansprakelijk wordt gesteld voor haar overlijden. Taylor overleed tijdens een slecht voorbereide politie-interventie in haar appartement. De verpleegkundige en haar vriend werden onterecht in verband gebracht met een lokale cocaïne- en crackhandel. Toen de agenten in burger binnenvielen, dacht de vriend dat het om inbrekers ging en schoot hij op hen. Daarop werden er 32 kogels gelost door de agenten. Enkele daarvan kwamen in een aanpalend appartement terecht waar een vijfjarig kind te slapen lag. Het kind werd niet geraakt. Vijf of zes kogels raakten Taylor wel.

Taylor zelf was ongewapend op het moment van de feiten. Twee van de betrokken agenten gaan nu dus vrijuit. De derde wordt wel vervolgd, maar enkel omdat hij de buren van Taylor in gevaar bracht.

De advocaat van de familie van Taylor meldt dat de familie woedend is dat er niemand aansprakelijk gesteld wordt voor de dood van de jonge vrouw. ‘Ze waren beledigd.’ De familie zal vrijdagochtend plaatselijke tijd (16u30 Belgische tijd) een persconferentie houden.