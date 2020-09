Op skireis naar Oostenrijk deze winter? Dan zal het zonder de après-ski zijn

Wel op de latten, maar niet op de lappen dit winterseizoen in Oostenrijk. Kanselier Sebastian Kurz heeft een après-skiverbod afgekondigd nadat vorige winter wellicht honderden, mogelijk duizenden, skiërs besmet waren geraakt in een skibar in Ischgl.

Zelfs skiën wordt dit jaar anders. Zeker in Oostenrijk, waar ongeveer een kwart van alle Belgische wintersporters naartoe trekt. Het skiseizoen op zich komt, ondanks het stijgende aantal coronabesmettingen, voorlopig niet in gevaar. De pistes zullen allemaal open kunnen.

Maar het zal er toch allemaal anders aan toegaan, want kanselier Kurz heeft aangekondigd dat gedurende de ganse winter de après-skibars gesloten moeten blijven.

Andere maatregelen

Wintersporters moeten in de gondels ook een mondmasker dragen en afstand houden.

In restaurants mag alleen aan tafels worden gegeten en gedronken. Daarnaast moeten cafés en restaurants in sommige regio’s al om 22 uur de deuren sluiten. ‘Skischolen mogen maximaal 10 leerlingen per groep hebben’, aldus minister van Toerisme Elisabeth Köstinger.

Oostenrijk neemt die maatregelen na de felle kritiek dit voorjaar. In Tirol raakten toen honderden, mogelijk duizenden, skiërs besmet met het coronavirus, vooral in een aantal après-ski bars. Onder meer in Ischgl, het Ibiza van de Alpen, besmette een barman een grote groep wintersporters.

Toch greep te overheid niet, of veel te laat, in. Nadien namen de wintersporters het virus mee naar huis. Ook naar ons land. Bijna vijfduizend wintersporters uit verschillende landen hebben nog altijd een groepsklacht lopen tegen het ‘onverantwoorde gedrag’ van de Oostenrijkse overheid.

Zwitserland

In het Zwitserse kanton Graubünden heeft een eerste skigebied al beslist om komende winter niet te openen. Het gebied Fideriser Heuberge is alleen winstgevend bij een erg hoge bezettingsgraad. Door het coronavirus zal die echter niet mogelijk zijn. Het management vreest ook voor de veiligheid van zowel personeel als gasten.

Fideriser Heuberge ligt in het Prättigau-dal in het kanton Graubünden, vlakbij het mondaine Davos.