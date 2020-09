Storm Odette komt eraan: rukwinden tot 110 km per uur

Aan de kust en in het westen van het land staat er op het einde van de namiddag een krachtige tot zeer krachtige wind met rukwinden tot 80 km per uur. Tijdens de buien kan dat oplopen tot 110 km per uur aan de kust. Dat meldt het KMI.

Het wordt vrijdag overwegend wisselend tot zwaarbewolkt met veel wind. Vrijdagavond neemt de wind nog verder toe in kracht. Landinwaarts staat er een soms stormachtige wind in het noordwesten van het land. De rukwinden kunnen oplopen tot 110 kilometer per uur of meer tijdens de buien aan de kust. Rukwinden van 70 tot 90 km/u zijn mogelijk. Ook tijdens de nacht blijft het stevig waaien.

Ons land heeft nog altijd geen naam mogen kiezen voor een storm, maar noemt hem net als Frankrijk en Spanje Odette. ‘En we zullen haar goed in het oog moeten houden, want Odette is een pittige dame’, klinkt het. Parken zullen worden gesloten en ook het noodnummer 1722 wordt geactiveerd. ‘Zorg dat alles veilig opgeborgen is en niet kan gaan vliegen’, zegt verzekeringskoepel Assuralia. ‘Tuinmeubilair, een barbecuestel, een trampoline, een kinderfietsje… alles wat kan gaan vliegen, kan schade veroorzaken.’

Het blijft ’s nachts wisselvallig met soms forse buien, plaatselijk met onweer. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.

Het eerste herfstweekend start zaterdag zwaarbewolkt met regelmatig regen of buien. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 6 en 15 graden bij een meestal matige tot vrij krachtige wind. Zondag blijft het vooral in de ochtend zwaarbewolkt en regenachtig. In de namiddag wordt het waarschijnlijk droger vanaf het noorden van het land. De maxima liggen tussen 9 en 18 graden.