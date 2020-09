Wereldwijd problemen met verschillende Google-diensten

Gmail, Google Drive en Youtube, allebei diensten van technologiebedrijf Google, kampten vrijdagochtend op verschillende plaatsen in de wereld met problemen.

Vooral de oostkust van de Verenigde Staten, Japan en in mindere mate Australië lijken getroffen, blijkt uit de kaart op de website Downdetector. Ook aan de Amerikaanse westkust en hier en daar in Zuid-Amerika zijn er problemen. In België en ruime omgeving worden geen problemen gemeld.

Volgens Googles eigen statusdashboard duurden de problemen ongeveer een half uur, en zijn die inmiddels opgelost.