Zevende federale executie op drie maanden in Verenigde Staten

Voor de zevende keer op drie maanden tijd is in de Verenigde Staten donderdag een federale doodstraf uitgevoerd. De 40-jarige Christopher Vialva, 40 jaar, kreeg een dodelijke injectie in een gevangenis in Terre Haute, in de staat Indiana. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bevestigd. Hij werd in 2000 tot de doodstraf veroordeeld voor een dubbele moord, een jaar eerder.

Er werd tevergeefs nog om gratie gevraagd voor Vialva. In die vraag werd gewezen op het gebrek aan maturiteit van Vialva op het moment van de feiten - hij was toen 19. Zijn advocaten hadden donderdag overdag nog een beroep ingediend, maar dat werd verworpen.

Vialva had in Texas het voertuig van een koppel gestolen, en vervolgens zijn twee slachtoffers doodgeschoten om daarna het voertuig, en de lichamen, in brand te steken.

In de Verenigde Staten zijn het meestal de rechtbanken van de staten die recht spreken, maar de ernstigste zaken worden behandeld door de federale rechtbank. Die laatste spreekt slechts zelden de doodstraf uit, en nog zeldzamer is de uitvoering van die doodstraf. Tussen 1988 en 2003 waren er drie federale executies, en sinds 2003 tot midden juli was er geen enkele. Op drie maanden tijd is deze de zevende, en deze week is het al de tweede.