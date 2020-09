Druppels bloed van paus Johannes Paulus II gestolen

Dieven hebben woensdag een relikwie van wijlen paus Johannes Paulus II uit een kerk in de Italiaanse stad Spoleto gestolen. Volgens de Vaticaanse nieuwssite gaat het om een flacon met daarin enkele druppels bloed van de in 2005 overleden paus.

‘Ik durf te hopen dat het een oppervlakkige daad is die niet bedoeld was om de gevoeligheden van de gelovigen te beledigen’, zei aartsbisschop Renato Boccardo uit Spoleto daarover. ‘Ik durf ook te hopen dat deze onbezonnen daad niet is gedaan om geld te verdienen.’

Het is niet de eerste keer dat het bewuste flesje is verdwenen. Ook in 2014 gingen dieven er met de relikwie vandoor. Destijds werd de flacon uit een kerk ten oosten van Rome ontfutseld, waarna de politie het niet veel later terugvond.

Relikwieën zijn veelal lichamelijke resten of persoonlijke voorwerpen van heiligen, die door katholieken worden vereerd. Met name memorabilia van paus Johannes Paulus II zijn in trek bij criminelen: in 2016 werd een lapje stof met daarop een bloeddruppel van de heilige uit de dom van Keulen verdonkeremaand.