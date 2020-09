Charleroi heeft verlengingen nodig, maar mag blijven dromen van Europa League

Charleroi had tegen Partizan Belgrado wel verlengingen nodig, maar na een saaie match volstonden twee stilstaande fases om de Serviërs uit te schakelen in de race naar de Europa League. Als Charleroi volgende donderdag thuis wint van Lech Poznan dan zit het voor het eerst in de Europese poules.

Charleroi is een ploeg die zelden doelpunten slikt. Slechts twee in zes Belgische wedstrijden. Toen de thuisploeg tegen Partizan Belgrado al na 10 minuten op voorsprong kwam, dacht iedereen dan ook dat de klus geklaard was. Nadat aanvoerder Dessoleil een rebound scoorde op een corner zou Charleroi dit toch niet meer weggeven?

Maar de Europa League is duidelijk niet de Jupiler Pro League. Partizan bracht Seydouba Soumah in en de dribbelvaardige Guineeër zorgde direct voor meer schwung. Charleroi bleef niet meer zo makkelijk overeind en toen Asano zich doorzette stond Soumah plots alleen. Weg clean sheet, want in de 53ste minuut stond het zo 1-1. Slechts twee grote kansen vielen er te noteren in deze gesloten wedstrijd, maar het was aan beide zijden wel raak.

Voor Charleroi was het zaak om rustig te blijven. Om de beslissende pass te geven keken velen dan maar naar Morioka, maar de thuisploeg had maar één kans meer via de te nerveuze Busi. Zelf kwamen ze nog een paar keer goed weg met goeie interventies van Penneteau.

Wachten op wissels

We kregen dus verlengingen met twee vermoeide teams. Partizan gebruikte meteen zijn 3 wissels. Alleen wachtte Belhocine tot minuut 109 om een eerste keer te vervangen. Op Gillet na zat er misschien niet te veel kwaliteit op de bank, maar toch … Niemand durfde risico’s te nemen en op wandeltempo kwamen de penalty’s in zicht. Slechts een stilstaande fase kon de wedstrijd nog openbreken en dat gebeurde ook. Kaveh Rezaei mocht aanleggen net buiten de box en krulde het leer via de paal in de goal. De laatste horde naar de poulefase heet Lech Poznan.