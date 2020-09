Olivier Philippaerts springt naar derde plaats in CSI-jumping Saint-Tropez

Olivier Philippaerts is op de internationale jumping in het Franse Saint-Tropez met Freesby de Vy van het Belgische stamboek SBS als derde geëindigd in de proef van donderdag.

Het duo trad aan in een vijfsterren in twee fasen op 1m45. Zij overbrugden fase 2 in 30.18 en claimden zo de derde plaats.

De zege ging naar de Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli die met het 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Icarus voor fase 2 slechts 29.73 nodig had.

Gregory Wathelet eindigde met de 12-jarige BWP-hengst Iron Man van de Padenborre op de zevende plaats met een foutloze fase 2 in 31.22.