Tom Dumoulin mikt op podium in WK-tijdrit: “Ik heb er zin in” (en zijn ploegmaat bij Oranje dolt met Wout van Aert)

Tom Dumoulin hoopt vrijdag voor het podium mee te doen in de WK-tijdrit in Imola. “Ik voel me goed en ik heb er zin in. Als ik mijn waarden van de tijdrit in de Tour de France van afgelopen zaterdag kan halen, verwacht ik voor de medailles mee te spelen”, zei de Nederlander, die in die rit tegen de klok als tweede eindigde. Hij kondigde ook aan dit najaar de Ronde van Spanje te zullen rijden.

Hij is in goede conditie uit de Ronde van Frankrijk gekomen. “Ik had eigenlijk gedacht heel moe te zijn, maar dat valt mee. De laatste dagen in de Tour ging ik er al vanuit dat ik de tijdrit op het WK zou rijden. Alleen ik wilde het niet al naar buiten brengen en dan dinsdag thuis supermoe blijken te zijn en dan moeten afbellen. Gelukkig ben ik er en heb ik er zin in.”

Dumoulin vindt het parcours in het Italiaanse Imola, dat hij donderdag verkende met Jumbo-Vismateamgenoot Wout van Aert en Jos van Emden, niet op zijn lijf geschreven.

“Het is niet technisch, er zitten een paar klimmetjes op het einde in, maar dat mag geen naam hebben. Het is snel. Het is niet mijn droomparcours maar met goede benen kan ik veel”, aldus de wereldkampioen tijdrijden van 2017.

De Nederlander is benieuwd of de renners die de Tour hebben gereden in het voordeel zijn. “Ik hoop het wel. Maar ik vond de tijden die ze onlangs reden in de Tirreno-Adriatico echt supersnel en vooral Filippo Ganna was daar heel sterk. Het is wel aannemelijk dat hij als favoriet start morgen. Als hij dezelfde benen als in de Tirreno heeft, dan wordt het wel heel moeilijk voor de rest hem te verslaan.”

Dumoulin heeft zich nog niet al te zeer verdiept in de wegrace op zondag, waarin hij ook start. “Ik heb van de wegwedstrijd nog niets gezien, alleen het routekaartje. Ik verwachtte al een zwaar WK, maar dit wordt misschien wel een helse wedstrijd. Ze voorspellen veel regen. Als dat niet verandert, verwacht ik wel een slijtageslag. De voorbereiding is met de tijdrit er twee dagen voor niet ideaal. Ik heb na Parijs tot nu niet langer dan twee uur op een dag op de fiets gezeten. Dat is voor de wegwedstrijd wel een nadeel. Ik had nu liever een paar dagen drie of vier gefietst. Maar dat is nu niet anders, met de tijdrit op vrijdag. Maar de Tour is genoeg arbeid geweest verwacht ik.”

Foto: Photo News

Vuelta

Na het WK wordt de Ronde van Spanje een van de volgende doelen van Dumoulin. Hij doet geen specfieke voorbereiding voor de Vuelta, die 20 oktober begint in Irún. “Ik ga niet op hoogte en niet in de bergen trainen. Het verleden heeft me geleerd dat het wel heel lastig wordt om in een grote ronde mee te doen voor de prijzen als je niet in de bergen hebt getraind. Maar dat zie ik later wel weer.”

Dumoulin eindigde in 2016 als zesde in de Vuelta. Hij won dat jaar twee etappes. Het jaar daarna schreef hij als eerste Nederlander de Ronde van Italië op zijn naam. In 2018 eindigde hij zowel in de Giro d’Italia als de Tour de France als tweede. Dit jaar koos Dumoulin al vroeg in de Tour ervoor in dienst te rijden van zijn Sloveense teamgenoot Primoz Roglic. Die leek op het geel in Parijs af te koersen, maar zijn landgenoot Tadej Pogacar nam hem de leiderstrui in de voorlaatste etappe, een tijdrit met aankomst bergop, uit handen. Dumoulin eindigde als zevende.

De Limburger rijdt na de wegrace op het WK ook nog op 10 oktober de klassieker in zijn eigen provincie, de Amstel Gold Race.